FESTIVAL DEL CARCIOFO DI CUPELLO: DAL 22 AL 25 APRILE SI CELEBRA IL “GUERRIERO DAL CUORE TENERO”

CUPELLO – Dal 22 al 25 aprile tornerà il Festival del Carciofo di Cupello (Chieti), manifestazione culinaria, ormai consolidata nella tradizione cittadina.

Ad organizzare l’evento il Comitato del Festival in collaborazione con il Comune.

Quattro i menù di degustazione, tutti a base di carciofo mazzaferrata, prodotto tipico e autoctono del paese, conosciuto anche nelle diverse versioni gourmet come i carciofini sott’olio e la crema di carciofi.

Patrimonio indispensabile per questo evento, ma soprattutto per averlo fatto apprezzare a tutti i settori di categoria gastronomica e commerciale, è il lavoro instancabile degli agricoltori locali che, con impegno e devozione, coltivano la pianta di carciofo, il “guerriero dal cuore tenero”, per regalare al territorio un prodotto di altissima qualità.

Insieme a loro, ai produttori locali, ci saranno le associazioni cittadine che contribuiranno in maniera determinante affinché la manifestazione sia arricchita da momenti formativi, sportivi, ricreativi e di svago.