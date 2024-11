FESTIVAL DELLE BIRRE D’ABRUZZO: OGGI PRESENTAZIONE SECONDA EDIZIONE

CHIETI – Dopo il successo della prima edizione del novembre 2023 al Padiglione Becci nel porto turistico di Pescara, il Festival delle birre d’Abruzzo torna con la sua formula itinerante per la seconda edizione, che avrà una durata non di due, ma di tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, e la location scelta sarà questa volta il palazzo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in via Ottorino Pomilio a Chieti.

Obiettivo del Festival valorizzare la birra agricola e artigianale, eccellenza abruzzese, prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, incentivando tutto il processo di filiera che parte dalla coltivazione per arrivare all’imbottigliamento, favorire l’affermazione del brand e l’internazionalizzazione, con buyer che arriveranno oltre che da altre regioni italiane da Inghilterra, Sud America, Stati Uniti, Finlandia e Giappone.

Il programma, con protagonisti nove birrifici, prevede masterclass, concerti e spettacoli, la presenza di buyer internazionali e di food truck selezionati.