FESTIVAL DELLE BIRRE D’ABRUZZO: LUNEDÌ CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE A PESCARA

PESCARA – Si terrà lunedì 10 novembre, alle ore 12, presso la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in Piazza Unione, a Pescara, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del “Festival delle Birre d’Abruzzo”, in programma dal 14 al 16 novembre nell’area ex Cofa. L’evento è promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e organizzato in collaborazione con l’Arap, l’Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo.

Alla presentazione interverranno il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, per la valorizzazione e la produzione birraia artigianale, Daniela Sulpizio, sub commissario di Arap e Carlo Paolini, responsabile Abruzzo Molise Unionbirrai Beer Tasters – degustatori dell’associazione di categoria dei birrifici indipendenti italiani Unionbirrai.

Sarà presente anche l’influencer Roberto Pavone, conosciuto come “Abruzzese medio”.