FESTIVAL DELLE PROFESSIONI TECNICHE A NAVELLI: “ESPERIENZE DI SUCCESSO PER RILANCIO AREE INTERNE”

NAVELLI – Al via la seconda edizione del Festival delle professioni tecniche a Navelli (L’Aquila).

Appuntamento nel convento di Sant’Antonio di Padova a Civitaretenga, frazione di Navelli, per domenica 28 settembre a partire dalle ore 9.30.

La manifestazione, destinata a valorizzare i paesi interni come volano di sviluppo economico e turistico, oltre a dare risalto all’importante contributo delle professioni tecniche nella gestione della macchina amministrativa e non solo, metterà a confronto differenti esperienze di successo che si sono registrate nel territorio.

Il convegno che prevede anche una visita guidata di Civitaretenga a cura della Fondazione “Silvio Salvatore Sarra”, sarà quindi un ottimo momento per far nascere nuove sinergie sulla scorta di progetti importanti e che hanno avuto già il loro impatto positivo nelle aree di riferimento.

“Siamo onorati di ospitare questo convegno. In particolare – spiega in una nota il sindaco di Navelli Paolo Federico – siamo riusciti a mettere insieme alcune delle esperienze di maggior successo che hanno portato il loro sostanziale beneficio a paesi e territori del circondario. Grazie al loro impegno e alla loro testimonianza che saranno analizzate durante il convegno, potremmo trarre delle linee guida fatte di consigli, buone pratiche e di scoperta delle tante opportunità che il territorio offre a chi ha idee e passioni che vorrebbe mettere in atto”.

Al convegno oltre all’intervento del sindaco di Navelli sono previste le relazioni dei presidenti degli ordini professionali, consiglieri nazionali e sindaci del territorio accompagnati dagli interventi di Alessandro Marucci, dell’università di L’Aquila, Ugo Marinucci, presidente del Cai L’Aquila, Gianni Anastasio, coordinatore sindaci cratere 2009, Maurizio Cicioni dell’Usrc, Paolo Setta della Cooperativa il Bosso, Raffaele Di Loreto per Borghi D’Abruzzo, Andra Marganeli della Tesori d’Abruzzo, Daniele Mingroni del Cammino del gran Sasso, Daniele Gasbarri di Cantinarte, Tullio de Rubeis di Antica dimora tratturo magno, il senatore Guido Quintino Liris per la conclusione dei lavori. Modera gli interventi il giornalista Giustino Parisse.

Il festival, che si avvale del benestare dell’ordine degli ingegneri, degli architetti, geometri, geologi e periti industriali dell’Aquila e provincia, promette di essere un punto di partenza per tante altre iniziative che saranno proposte sul territorio.