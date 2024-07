FESTIVAL D’ESTATE A SAN DEMETRIO NE’ VESTINI: TEATRO, DANZA, MUSICA E PASSEGGIATE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Quattro appuntamenti culturali di livello, per chiudere il mese di luglio in bellezza.

È il “Festival d’Estate”, che si terrà a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) dal 24 al 28 luglio: quattro serate tra teatro, danza e musica, con suoni del mondo e narrazioni in cuffia nel paese del Medio Aterno aquilano.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è firmata dal Comune di San Demetrio, con il patrocinio di Regione Abruzzo e in collaborazione con le associazioni del territorio Arti e Spettacolo e 1cona.

Si inizia mercoledì 24 luglio (ore 21, Villa Comunale), con “Naufraghi per scelta”, uno spettacolo di teatro su filo teso della compagnia Los Filonautas con Valentin Hecker e Soledad Prieto. Un viaggio di due avventurieri alla ricerca del proprio destino.

Si prosegue venerdì 26 (ore 21, Villa Comunale), con la performance site-specific di danza, musica e teatro “IncontrARTI”. Una serata che vedrà protagoniste le arti provenienti da diversi paesi del mondo, con la regia di Giancarlo Gentilucci, direttore artistico di Arti e Spettacolo.

Il giorno successivo, sabato 27 (ore 18) ci si trasferirà nella frazione di Collarano, dove sempre Arti e Spettacolo ha organizzato “Passeggiando con le storie delle Ville di San Demetrio – Collarano”per spettatori guidati da un sistema di cuffie wireless.

La chiusura è affidata all’associazione 1cona, che per domenica 28 luglio (ore 21:30, parco della musica “Lamberto Sollazzi”) ha curato insieme a FlyFactory “FourElements”, una serata che vedrà protagonista il magico incontro tra musica sperimentale dal vivo e performances aeree e acrobatiche.

“Siamo partiti due anni fa con questa sperimentazione, all’insegna dell’arte nelle nostre piazze e giardini, e alla terza edizione possiamo dire di essere ulteriormente cresciuti – afferma in una nota Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio ne’ Vestini e principale promotore della rassegna – per noi è importante il livello della qualità, sia per l’offerta in termini culturali alla nostra cittadinanza, che per l’attrattività del nostro territorio. Vogliamo proseguire nella crescita di questo evento, grazie anche al lavoro costante delle associazioni del nostro meraviglioso territorio”.

Appuntamento dunque a fine mese per la terza edizione del Festival d’Estate, che vedrà performance artistiche di livello sui palcoscenici naturali di San Demetrio ne’ Vestini.