FESTIVAL DI LIBRI E ALTRECOSE A PESCARA: SI CHIUDE CON STEFANO NAZZI E CECILIA SALA

PESCARA – Ultima giornata per la ventitreesima edizione del FLA – Festival di Libri e Altrecose, che ha visto migliaia di persone attraversare Pescara tra sale, teatri e musei. Un festival che cresce ogni anno e che, anche questa volta, ha dimostrato quanto la cultura possa ancora mettere in moto entusiasmo e comunità, confermando la forza del FLA nel costruire legami e nel raccontare il mondo attraverso le storie.

Il festival è sostenuto dai Comuni di Pescara e Spoltore, dal main partner Metamer e dal platinum partner Proger, insieme a Fondazione Pescarabruzzo, Toto Holding, Ramses Consulting, Sypri Serramenti, SLT – Studio legale e tributario e Caffè Letterario.

Il Teatro Massimo diventa il cuore dell’ultima giornata del festival, con due protagonisti che racchiudono l’anima del FLA: la lucidità di chi indaga e la sensibilità di chi testimonia. Stefano Nazzi e Cecilia Sala porteranno sul palco due sguardi diversi, ma complementari, sul mondo che abitiamo. Alle 17:30, Stefano Nazzi presenta Predatori, in un reading tratto dal suo nuovo libro.

La voce di Indagini accompagna il pubblico in un viaggio dentro l’età dell’oro dei serial killer americani, tra le stanze di Quantico e le paure di un’America che imparava a conoscere i suoi mostri. Con una scrittura tesa e precisa, Nazzi racconta come nasce il profiling e come, dietro ogni orrore, si nasconda sempre un frammento di verità.

Alle 21:00, sempre al Teatro Massimo, Cecilia Sala chiude il festival con I figli dell’odio (Mondadori), incontro della sezione Hair Peace a cura di Vincenzo d’Aquino. Reporter e inviata di guerra, Sala attraversa Israele, Palestina e Iran per restituire il ritratto di un Medio Oriente in frantumi, dove la generazione dei figli dell’odio cresce tra rabbia e speranza. Un racconto in presa diretta, che unisce rigore giornalistico e forza narrativa, ricordandoci che capire il mondo è ancora possibile — se si ascoltano le persone giuste.