FESTIVAL DI SANREMO: TRA I PROTAGONISTI L’HAIR STYLIST LANCIANESE SILVIO LUCIANI

LANCIANO– Ha i volti (o, meglio, lo ‘stile’) di Willie Peyote e Alex Wyse l’ottava partecipazione a Sanremo di Silvio Luciani, il noto hair stylist lancianese che, appunto per l’ottavo anno consecutivo, è tra i parrucchieri e make up artist ufficiali del Festival della Canzone italiana grazie allo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno partner BRS Italia.

In attesa della finalissima di questa sera, giovedì notte ha anche sfiorato la vittoria visto che Wyse, nella categoria Nuove proposte, è arrivato secondo, lasciando poi il podio a Settembre.

E’ invece ancora in gara l’altro artista che Luciani segue come personal, Willie Peyote, alias del rapper Guglielmo Bruno, che torna a Sanremo con “Grazie ma no grazie”, brano considerato tra i più ironici e ‘politici’ di questo Festival, e che ieri sera che si è esibito nella serata delle cover con Tiromancino e Ditonellapiaga.

Luciani è ormai di casa al Festival di Sanremo e, anno dopo anno, ha affiancato numerosi artisti, con i quali è poi riuscito a stringere un rapporto che è andato oltre la città di Sanremo, diventando loro amici o seguendoli nei tour, come nel caso di Rettore, Rosa Chemical, ecc.

E, come ogni anno, oltre a curare le acconciature e il make up degli artisti in gara, il parrucchiere frentano ha avuto molte altre vetrine, dalla partecipazione e interviste con radio e tv, alla collaborazione con altri artisti per la serata delle cover ed esibizioni collaterali alla gara sanremese.

“E’ sempre un’emozione, anche se ormai collaudata – è il suo commento entusiasta – ma devo dire che quest’anno, più del solito, mi sento a casa, perché qui a Sanremo ci sono molti lancianesi e abruzzesi che, in varie vesti, lavorano al Festival. C’è poi, in generale, un clima di festa particolarmente frizzante, un’atmosfera più allegra e ‘alterativa’ del solito, e questo fa bene alla musica e allo spettacolo in generale”.

Infine, ma non per importanza, i ringraziamenti: “Come ogni anno – conclude l’hair stylist frentano – un ringraziamento speciale va al gruppo di lavoro di BRS Italia e al mio team dell’atelier Lifestyle di Lanciano, pronto sempre a supportarmi e sostituirmi nel corso delle mie assenze, non facendo mai mancare l’attenzione, il lavoro e la passione nei confronti dei miei clienti, che restano sempre i protagonisti della mia attività lavorativa”.

