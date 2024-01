FESTIVAL DI SANT’AGNESE: TUTTO ESAURITO PER LO SPETTACOLO “IL CABBARET AQUILANO”

L’AQUILA – E’ “sold out” lo spettacolo di “Cabbaret aquilano”, dal titolo “Ju munnu è pìnu de femmene” della Compagnia teatrale il Gruppo dell’Aquila in programma sabato 20 gennaio 2024 (alle ore 17 e in replica alle 21) nel teatro dell’Accademia di Belle arti (Via Leonardo da Vinci) nell’ambito della quinta e ultima giornata del Festival di Sant’Agnese, “Il Pianeta maldicenza”.

Lo rendono noto gli organizzatori del Festival e la Compagnia «per evitare inutili attese». E’ stata comunque predisposta una lista d’attesa per subentrare a chi non si presentasse entro l’orario stabilito.

Pur nel rammarico per l’assenza in città di adeguati spazi culturali, gli organizzatori del Festival agnesino sottolineano, con un pizzico di orgoglio, l’ennesimo successo di pubblico che è stata una costante anche nella 19.ma edizione.

Un successo che ha visto sempre il “tutto esaurito” nei vari appuntamenti. Il “cabbaret” aquilano, dove protagoniste sono le donne, “Ju munnu è pìnu de femmene”, scritta e diretta da Rossana Crisi Villani, vedrà come attori Tiziana Gioia, Veronica Bernabeo, Patrizia Vignini, Rita Pelliccione, Alice Di Sabatino, Greta Natale, Lorella Vespa, Carmine Rantucci, Roberto Terenziani.