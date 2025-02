FESTIVAL DIFFUSO DELL’AGROALIMENTARE AD AVEZZANO E TRASACCO: ECCO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

AVEZZANO – Festival diffuso dell’agroalimentare: Marsicaland in collaborazione con il FIMIAV – Ente bilaterale agricolo, promuove un’iniziativa di grande rilievo sociale e culturale intitolata “Collaboratività Mediterranee. La presenza extra-comunitaria nel Fucino: da risorsa lavorativa a capitale umano”. L’evento si terrà venerdì 7 febbraio presso l’auditorium Pietro Taricone di Trasacco (AQ) e sabato 8 febbraio al Castello Orsini di Avezzano (AQ), con l’obiettivo di favorire una riflessione sul ruolo della componente straniera nel settore agricolo del Fucino e nel più ampio sviluppo socioeconomico della Marsica e della regione Abruzzo.

Secondo il direttore scientifico di Marsicaland, Ernesto Di Renzo, “mira a stimolare una riflessione approfondita sull’importanza della presenza straniera nel sistema produttivo del Fucino e sulle sfide poste dall’interculturalità, proponendo un focus sul ruolo che la componente extracomunitaria svolge nella crescita agricola e nello sviluppo socioeconomico dell’intero territorio marsicano e regionale”.

Il programma prevede momenti di confronto istituzionale, laboratori partecipativi, spettacoli artistici e una cerimonia di premiazione per cittadini stranieri distintisi per il loro contributo alla comunità. La nuova governance del FIMIAV, composta dai rappresentanti delle associazioni datoriali Confagricoltura L’Aquila, Coldiretti L’Aquila e CIA L’Aquila Teramo e dalle organizzazioni sindacali FLAICGIL, FAICISL e UILAUIL, ha accolto con favore l’invito di Marsicaland a sostenere il progetto.

Il programma dell’evento si inserisce tra le attività previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2024 presso la Prefettura dell’Aquila, che ha istituito nella provincia la Sezione Territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Come sottolinea Dino Meschieri, presidente del FIMIAV, “oltre a garantire le prestazioni tradizionali del welfare contrattuale, si sta lavorando per ripristinare il servizio di RSLT (Responsabili della Sicurezza Territoriali), sviluppare una piattaforma dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo gestita direttamente dal FIMIAV e promuovere programmi di formazione professionale e civico-linguistica per i lavoratori, sia in loco che nei Paesi di origine”

. L’evento prenderà il via venerdì 7 febbraio alle 9:30 presso l’auditorium di Trasacco con un convegno che vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali, e rappresentanti del mondo accademico, sindacale e associativo. Dopo i saluti delle autorità locali, tra cui il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, il prefetto della Provincia dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, l’Imam e i rappresentanti delle ambasciate di Marocco e Albania, si aprirà un dibattito moderato dal prof. Ernesto Di Renzo, che vedrà gli interventi di Berardino Meschieri, Stefano Fabrizi, Francesca Di Credico, Franco Salvatori, Lidia Di Pietro e Nouhaila El Hajibi.

Al termine del convegno si terrà una cerimonia di premiazione per riconoscere il valore e l’impegno di cittadini stranieri distintisi nel loro percorso di integrazione. Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:30, i laboratori partecipativi a cura di Cerealia Festival e dell’associazione Almoubadara offriranno ulteriori spunti di riflessione e occasioni di dialogo tra le comunità locali e straniere. La giornata si concluderà alle 18:15 con la partita di calcetto “Azzurri – Leoni dell’Atlas”, un momento simbolico di inclusione e fair play tra culture diverse. Sabato 8 febbraio, a partire dalle 10:30, il Castello Orsini di Avezzano ospiterà lo spettacolo “Blu nostalgia… suoni, parole e danze dal Mediterraneo”, un viaggio musicale e artistico attraverso le tradizioni culturali del Mediterraneo con la partecipazione di Aziza Essalek, Paola Sarcina, le danzatrici Tiziana Costantini e Francesca Rocchi e, direttamente dall’Orchestra di Piazza Vittorio, il duo musicale composto da Ziad Trabelsi e Gabriele Coen.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Marsicaland e FIMIAV, con il supporto delle amministrazioni comunali di Avezzano e Trasacco (Aq), della Curia diocesana dei Marsi, dell’associazione Almoubadara e del Cerealia Festival, che con il loro contributo hanno permesso di creare un’iniziativa di alto valore culturale e sociale, volta a promuovere il dialogo tra le diverse realtà che animano il territorio. Un progetto ambizioso che non si limita alla celebrazione della diversità, ma si propone di gettare le basi per un futuro di reale inclusione e crescita condivisa.