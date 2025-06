FESTIVAL PAESI NARRANTI: A NAVELLI INTENSA DUE GIORNI DEDICATA A TURISMO E APPENNIMO PROTAGONISTA

L’AQUILA – Si consolida il progetto di rilancio dell’Appennino abruzzese con la seconda edizione del Festival dei Paesi Narranti del Gran Sasso, evento centrale del percorso che punta a rendere riconoscibile e strategica la Destinazione Turistica Integrata dedicata ai borghi e alle comunità del Gran Sasso.

Venerdì 27 e sabato 28 giugno, il borgo di Navelli farà da palcoscenico a due giornate dense di incontri, dibattiti, spettacoli, musica e cultura popolare. Il Festival si conferma come momento chiave per promuovere un turismo rigenerativo capace di unire le forze di enti pubblici, realtà territoriali e operatori culturali. In prima linea il GAL Gran Sasso Velino, la Cooperativa Il Bosso e le amministrazioni comunali locali, forti di una visione comune.

La presentazione oggi al palazzetto di Nobili a L’Aquila, presenti il sindaco di Navelli, Paolo Federico, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, il sottosegretario di Giunta con delega al Turismo, Daniele D’Amario, i sindaci dei comuni coinvolti.

In collegamento video nella seconda giornata, anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

“Dopo l’esperienza del Festival dei Paesi Narranti della prima edizione dell’anno scorso -, ha spiegato ad Abruzzoweb Federico -, si è tenuta una serie di confronti da parte di 15 sindaci di quel territorio che vanno da Castel del Monte a San Benedettino Perillis, da Ofena fino a Barisciano, ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo cominciato a ragionare su quello che potesse essere il futuro di questo territorio e quindi abbiamo ideato e pensato di costituire un’associazione denominata ìPaesi Narranti del Gran Sasso’, con la mission di valorizzare una destinazione turistica”.

Pertanto a Paesi Narranti ci saranno “momenti di confronto tra politica, dirigenti, esperti del mondo del turismo, delle problematiche sociali, per trovare in questo particolare momento in cui si parla tantissimo dello spopolamento dei borghi, una chiave di lettura che dia uno sviluppo definitivo in termini turistici”.

Per quanto riguarda il collegamento della Santanchè: “un grande riconoscimento, sarebbe venuta volentieri di persona, ma aveva altri impegni istituzionali precedentemente assunti”.

Quindici i comuni coinvolti nella destinazione turistica integrata: Barisciano, Calascio,

Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio,

Collepietro, Navelli, Ofena, Prata D’Ansidonia. San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere,

Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, tutti pronti a presentarsi

ufficialmente sotto un’unica “voce” nel corso del Festival.

La giornata inaugurale vedrà la presenza di Pierluigi Biondi Presidente Anci Abruzzo e

Alessandro Santoni, responsabile piccoli comuni ed aree interne per Anci Nazionale e tante

autorità e rappresentanti delle istituzioni tra questi gli assessori regionali Emanuele

Imprudente, Daniele D’Amario e Roberto Santangelo.

Metntre la seconda giornata per dibattere sulla rigenerazione urbana e sociale dei piccoli paesi e delle comunità delle aree interne saranno presenti tra gli altri Guido Castelli, Mario Fiorentino, Raffaello Fico, Cristina Collettini, Fabio Renzi, con i senatori e parlamentari abruzzesi.

Festival dei Paesi Narranti: il programma 2025

VENERDI 27 GIUGNOore 9.30

Registrazione e caffè di benvenuto ai partecipanti presso il Municipio del Comune di Navelli

ore 10.00

Introduce Paolo Setta

Manifestazione inaugurale alla presenza dei 15 sindaci della neonata Destinazione Turistica Integrata “Paesi Narranti del Gran Sasso” quali: Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, insieme al Presidente ANCI Abruzzo Pierluigi Biondi, al Presidente ANCI Nazionale Gaetano Manfredi, al Vice Presidente della Regione Abruzzo con delega ai Gal ed alle politiche agricole Emanuele Imprudente ed al Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo Daniele D’Amario

Anteprima dello spot promozionale della Destinazione Turistica Integrata “Paesi Narranti del Gran Sasso” a cura de Il Bosso Soc. Coop. saluti di Cristian Moscone e Filomena Spagnoli

dalle ore 11.00

Tavola Rotonda sul valore dei piccoli paesi d’Italia e d’Abruzzo

Moderano Paolo Setta ed Eleonora Falci

Partecipano il Presidente ANCI Abruzzo Pierluigi Biondi, insieme al Presidente ANCI Nazionale Gaetano Manfredi ed al Coordinatore Nazionale dei piccoli comuni Alessandro Santoni.

I relatori analizzeranno, dibatteranno e condivideranno visioni future e programmi strategici sulle aree interne con gli amministratori, le autorità e gli operatori presenti alla cerimonia inaugurale

Testimonianze di iniziative virtuose presenti nei piccoli paesi d’Abruzzo

ore 13.00

Pranzo presso il Villaggio Gastronomico dei Saperi e dei Sapori dei Paesi Narranti in Piazza San Pelino – Navelli (AQ)

ore 17.30

Confronto partecipativo sul presente ed il futuro dei Paesi Narranti del Gran Sasso, attraverso gli occhi, le idee e le emozioni dei giovani abitanti dei 15 paesi

ore 18.30

Proiezione in anteprima del Documentario “Paesi Narranti Domani” insieme ai giovani protagonisti, abitanti dei Paesi Narranti del Gran Sasso

ore 19.30

Apertura del Villaggio Gastronomico dei Saperi e dei Sapori dei Paesi Narranti

ore 21.30

Concerto Live di Musica Popolare Abruzzese con “I RADICANTI” in Piazza San Pelino – Navelli (AQ)

SABATO 28 GIUGNO

ore 9.30

Registrazione e caffè di benvenuto ai partecipanti presso il Municipio del Comune di Navelli

ore 10.00

TALK SU VISIONI STRATEGICHE PER UN TURISMO di qualità positivo ed attrattivo NEI PAESI NARRANTI DEL GRAN SASSO

Introduce Paolo Setta

Apertura dei lavori con le relazioni dei giornalisti rappresentanti della stampa nazionale ed internazionale, ospiti del PRESS TOUR dedicato ai Paesi Narranti del Gran Sasso

ore 10.30

TAVOLA ROTONDA SU RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DEI PICCOLI PAESI E DELLE AREE INTERNE D’ABRUZZO: PROSPETTIVE, OPPORTUNITA’ ED AZIONI CONCRETE PER LE COMUNITà ABITANTI E PER LE NUOVE GENERAZIONI

Moderano Paolo Setta e Filomena Spagnoli

Partecipano: Guido Castelli, Mario Fiorentino, Raffaello Fico, Cristina Collettini, Fabio Renzi, Paola Inverardi con Alberto Bagnai, Luciano D’Alfonso, Gabriella Di Girolamo, Michele Fina, Guido Liris, Nazario Pagano ed Etel Sigismondi

ore 13.00

Pranzo presso il Villaggio Gastronomico dei Saperi e dei Sapori dei Paesi Narranti in Piazza San Pelino – Navelli (AQ)

ore 15.30

TALK SU CINEMA, TERRITORIO, TURISMO E FUTURO a cura de Il Bosso Soc. Coop. con Abruzzo Film Commission, IFA Scuola Internazionale di Cinema, Sulmona Cinema APS, Adriatic Film Festival

ore 16.00

Restituzione dei lavori da parte degli sceneggiatori cinematografici, ospiti della residenza artistica “Abruzzo Pitch Stories” promossa da Il Bosso Soc. Coop. ed IFA Scuola Internazionale di Cinema

ore 17.00

Premiazione del cineconcorso per cortometraggi ambientati nei Paesi Narranti del Gran Sasso

ore 18.30

Anteprima nazionale del film cortometraggio “PAESI” con Mr. Mustache regia di Stefano Ianni e Francesco Colantoni, produzione cinematografica Il Bosso Soc. Coop

ore 20.00

ùApertura del Villaggio Gastronomico dei Saperi e dei Sapori dei Paesi Narranti

ore 21.30

Spettacolo di chiusura del festival dei Paesi Narranti Arte e Teatro di Strada “IL MEGLIO DI MR. MUSTACHE” in Piazza San Pelino – Navelli (AQ)