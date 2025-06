NAVELLI: FESTIVAL PAESI NARRANTI, AL VIA NUOVA DESTINAZIONE TURISTICA INTEGRATA DEL GRAN SASSO

NAVELLI – Si è conclusa ieri, a Navelli, la seconda edizione del Festival dei Paesi Narranti del Gran Sasso, un appuntamento ormai imperdibile nel calendario turistico della Regione, che ha rappresentato un momento strategico per evidenziare e valorizzare i contenuti e le peculiarità della neo nata Destinazione Turistica Integrata dei Paesi Narranti del Gran Sasso.

L’evento ha rafforzato l’identità collettiva delle comunità coinvolte e promosso uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso iniziative coinvolgenti e collaborazioni strategiche, tra cui quelle tra il GAL Gran Sasso Velino, la Società Cooperativa Il Bosso e le Amministrazioni comunali dei 15 comuni coinvolti nella destinazione::Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Prata D’Ansidonia. San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Le due giornate, sono state caratterizzate da lunghi ed appassionati confronti tra numerosi amministratori, autorità e tecnici del settore, in un clima di grande collaborazione e volontà di trovare soluzioni condivise. L’evento ha visto un intenso scambio di idee e proposte, testimonianza della forte attenzione e dell’impegno delle parti coinvolte per affrontare le sfide del settore.

Tra i tanti momenti significativi della due giorni, l’intervento del Ministro del turismo della Repubblica Italiana Daniela Santanchè, collegata in videoconferenza, per partecipare attivamente e portare il suo prezioso contributo, ribadendo il suo sostegno a sane iniziative come quelle di Paesi Narranti del Gran Sasso, in grado di abbattere barriere tra pubblico e privato andando così insieme in una direzione precisa e più efficace.

“La partecipazione del Ministro Santanchè” ribadisce il Sindaco di Navelli e Presidente del Gal Gran Sasso Velino Paolo Federico “ha ulteriormente rafforzato il valore di questa sessione di confronto, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso e costruttivo.”

Conclusa con grande successo anche Abruzzo Pitch Stories, estensione del Festival dedicata a giovani sceneggiatori, promossa da Il Bosso Soc. Coop. e IFA Scuola di Cinema: un’opportunità di formazione, ma anche una residenza artistica pensata per accogliere, ispirare e valorizzare il talento trasformando in una visione concreta la passione di tanti giovani artisti pronti a girare le loro opere in Abruzzo, promuovendo una narrazione autentica e radicata nei territori.

Un progetto che nasce dall’Abruzzo, ma che ha uno sguardo aperto al mondo, portando avanti un messaggio di creatività e innovazione che supera i confini geografici e culturali.

l ricco pomeriggio è proseguito con la premiazione del Cineconcorso dedicato ai cortometraggi ambientati nei Paesi Narranti del Gran Sasso, che ha visto vincitore per il secondo anno consecutivo Diego Monfredini con “Quel quasi”.

A chiudere il festival l’attesa proiezione dell’anteprima nazionale del cortometraggio “PAESI” prodotto da Il Bosso Soc. Coop. e diretto da Francesco Colantoni e Stefano Ianni e con la partecipazione di Mr. Mustache, protagonista anche dello spettacolo di chiusura nella suggestiva piazza di Navelli.