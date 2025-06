FESTIVAL ROCKY MARCIANO: D’AMARIO, “EVENTO CHE ACCENDE I RIFLETTORI SU TUTTO L’ABRUZZO”

PESCARA – “Il Festival Rocky Marciano è una manifestazione che, giunta alla sua ventunesima edizione, è, ancora una volta, in grado di accendere i riflettori su Ripa Teatina e sull’Abruzzo nel segno dello sport e della cultura sportiva”. Lo ha affermato, questa mattina, in Regione, a Pescara, il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario. L’appuntamento è a Ripa Teatina dal 3 al 5 luglio.

“Ovviamente, – ha sottolineato D’amario – il legame con il nostro territorio di uno dei più grandi campioni di pugilato come Rocky Marciano, il cui papà Quirino era nativo proprio di Ripa Teatina (CH), è un evento da sottolineare ed è un patrimonio da salvaguardare per una comunità come quella di Ripa Teatina, fortemente legata alle proprie radici. Una comunità, quella ripese, capace di stringere rapporti sia con la città americana di Brokton dove Marciano nacque nel ’23 sia con San Bartolomeo in Galdo, paese del beneventano che diede i natali alla mamma del campione. Il Festival – ha concluso- quindi, è un momento importante per parlare di sport, di letteratura sportiva e di turismo di ritorno, perché sono queste le iniziative che poi favoriscono anche l’arrivo in Abruzzo di molte famiglie di origine italiana che tornano o visitano per la prima volta i luoghi nativi o di origine dei loro avi”.

Alla presentazione dell’evento sono intervenuti il sindaco di Ripa Teatina, Roberto Luciani, il vicesindaco Marco Ricciuti, l’assessore comunale alla Cultura, Angela Ricciuti, e Gianluca Palladinetti, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Festival Rocky Marciano.