FESTIVAL VASTO: BUTTAFUORI ABUSIVI, ALCOL A MINORENNI, PATENTI RITIRATE

VASTO – Alcuni buttafuori impiegati abusivamente, bevande alcoliche date a tre minorenni o somministrate oltre l’orario consentito delle tre di notte.
Sono le violazioni amministrative trovate dalla polizia durante i controlli all’Indie Love Festival di Vasto (Chieti), la scorsa notte.
Durante le verifiche, uno dei tre minori è stato anche denunciato per spaccio di marijuana.
Nello stesso contesto, la Polizia Stradale ha trovato due autisti alla guida in stato di ebrezza, ritirando altrettante patenti e carte di circolazione.
