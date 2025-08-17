FESTIVAL VASTO: BUTTAFUORI ABUSIVI, ALCOL A MINORENNI, PATENTI RITIRATE

17 Agosto 2025 13:32

Chieti - Cronaca

VASTO – Alcuni buttafuori impiegati abusivamente, bevande alcoliche date a tre minorenni o somministrate oltre l’orario consentito delle tre di notte.

Sono le violazioni amministrative trovate dalla polizia durante i controlli all’Indie Love Festival di Vasto (Chieti), la scorsa notte.





Durante le verifiche, uno dei tre minori è stato anche denunciato per spaccio di marijuana.

Nello stesso contesto, la Polizia Stradale ha trovato due autisti alla guida in stato di ebrezza, ritirando altrettante patenti e carte di circolazione.

