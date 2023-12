L’AQUILA – Nessuna sorpresa al congresso provinciale dell’Aquila di Forza Italia, che si è svolto oggi alla sede dell’Ance, con la conferma per acclamazione del coordinatore provinciale Gabriele De Angelis e del vice Giorgio De Matteis: la vera novità, annunciata dal coordinatore regionale, il deputato Nazario Pagano, che ha presieduto i lavori al fianco di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, è la candidatura alle elezioni europee del giugno 2024 del costruttore aquilano Eliseo Iannini, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale protagonista anche della ricostruzione post sisma.

“Una risorsa importante – l’ha definita Pagano -, un imprenditore di livello nazionale che potrà dare un grande contributo alla causa di Forza Italia, a cominciare dalla corsa alle Europee”, ha detto Pagano, spiegando anche che la proposta è sul tavolo del presidente nazionale Antonio Tajani. Iannini è stato nominato anche delegato per il congresso nazionale.

E a proposito di elezioni, questa volta quelle regionali di marzo in Abruzzo: si rafforza l’ipotesi di clamorosa candidatura con gli azzurri di Paolo Federico, sindaco di Navelli, ora a Fratelli d’Italia, che oggi infatti partecipato al pranzo al ristorante Baco da Seta, attovagliato assieme allo stato maggiore di Forza Italia, concluso il congresso. Ad Abruzzoweb Federico aveva smentito le voci di un suo avvicinamento a Forza Italia, dopo la mancata candidatura alle elezioni regionali di Fdi.

“Per quanto mi riguarda non c’è nessuna novità, resto in Fratelli d’Italia, non è che alla prima scivolata, uno deve scappare. Che ci dovrei andare a fare al congresso di Fi? Ovviamente non sono stato invitato”, aveva affermato. E invece Federico, se è vero che la congresso non c’era – presenza politicamente inopportuna – di fatto già si sente a casa e suo agio con quelli che saranno i suoi futuri compagni di viaggio, a cominciare dalle regionali.

Questi i membri del coordinamento provinciale: Quirino D’Orazio Alessandra Ricci, Fabio Valeri, Annalisa Di Stefano Augusto De Panfilis, Rosa Gianmarco, Antonio Di Bartolomeo, Alessandro Persia, Gianluigi Angeloni, Antonio Iannucci, Domenico Saverio Cirillo, Domenico Di Cesare Domenico Notarmuzi e Nello di Genova. Luca Rocci sarà responsabile dei Dipartimenti e Silvana Pawlik responsabile comunicazione.

Oltre a Iannini delegati al congresso nazionale sono il coordinatore comunale dell’Aquila Stefano Morelli, Augusto De Panfilis, Annalisa Di Stefano, Quirino D’Orazio e Alessandra Persia.

“Il lavoro svolto dal coordinatore regionale Nazario Pagano ha dato risultati tangibili”, ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, che ha presieduto il congresso.

“Nel corso del congresso – ha aggiunto – ho ascoltato gli interventi di una classe dirigente di grande spessore, che si è ben radicata sul territorio e sta crescendo ancora, attraendo consensi e interesse anche dalle categorie sociali e produttive. Sono certo che le prossime elezioni regionali, che si svolgeranno a marzo, e il successivo appuntamento elettorale per le elezioni europee di giugno garantiranno a Forza Italia un risultato importante. Dimostreremo di essere il perno fondamentale della coalizione di centrodestra sia a livello nazionale che in ambito locale. Il congresso ha eletto per acclamazione a coordinatore della città de L’Aquila Gabriele De Angelis, un dirigente capace che ha presentato una squadra e un programma solido e ambizioso”, ha concluso-