L’AQUILA – Sarà Stefano Cappetti il candidato alla carica di coordinatore comunale di Forza Italia all’Aquila.

L’ufficialità è arrivata con una nota a poche ore dalla scadenza dei termini, prevista per domani alle 11, e al momento non sono state presentate altre liste: “Una tappa fondamentale nel percorso di consolidamento della presenza di Forza Italia nella città, con la presentazione della mozione congressuale ‘Libertà è Partecipazione’, che ha ricevuto il sostegno di oltre 730 firmatari, e che incarna i valori fondanti del partito: libertà, democrazia, solidarietà e progresso economico”.

Cappetti, responsabile dell’ufficio segreteria dell’assessore regionale al Sociale e Cultura, Roberto Santangelo, risulta al momento unico candidato a coordinatore del congresso comunale che si terrà sabato 22 marzo, presso il Centro Arcobaleno in Via Mausonia 60, con l’inizio dei lavori previsto alle 11, mentre i seggi saranno aperti dalle 11:30 alle 21.

“Un appuntamento cruciale per il futuro del partito sul territorio”, viene sottolineato e soprattutto nel capoluogo regionale dove è da tempo in atto lo scontro in atto dentro gli azzurri tra il presidente del consiglio comunale ed assessore regionale al Sociale e Cultura Santangelo da una parte, e il vicesegretario provinciale, Giorgio De Matteis e il coordinatore cittadino uscente Stefano Morelli dall’altra.

Così come anticipato da AbruzzoWeb, quindi, il futuro segretario cittadino sarà espressione di Santangelo, che secondo quanto si è appreso, su 1.600 tessere ne controlla 1.300.

Alla guida della lista, che sostiene la candidatura a coordinatore comunale Cappetti e a vice coordinatore di Daniele D’Angelo, consigliere comunale, “si schiera un gruppo di 30 candidati altamente qualificati e capaci di guidare Forza Italia L’Aquila. Un gruppo costituito da uomini e donne provenienti da diversi settori della vita cittadina: professionisti, amministratori, imprenditori, esponenti del mondo del volontariato e della società civile”, si legge ancora nella nota.

“Forza Italia ha sempre rappresentato un pilastro del centrodestra italiano e oggi, qui all’Aquila, siamo chiamati a rinnovare il nostro impegno per il futuro – viene spiegato nella mozione congressuale –. L’Aquila ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza dopo il terremoto del 2009 e oggi è ancora più importante guardare avanti con determinazione, costruendo una città moderna, sicura e proiettata verso il futuro”.

I candidati alla carica di componenti del coordinamento comunale

1. Daniele D’Angelo (vice-coordinatore)

2. Luca Tarquini

3. Remo Paone

4. Giovanni De Sanctis

5. Oscar Colaiuda

6. Fabrizio Dionisio

7. Antonello Di Giamberardino

8. Sonia Fiucci

9. Fabio De Benedictis

10. Andrea Rocci

11. Thomas Malatesta

12. Gianluigi Sabatini

13. Adolfo Bonura

14. Maurizio Panepucci

15. Alfonso Magliocco

16. Alessandra Santangelo

17. Raffaella Merelli

18. Carmen Zonfa

19. Monia Buontempo

20. Maria Emma Attardi

21. Angelo Giardini

22. Annalisa Di Stefano

23. Federica Panella

24. Mauro Cappelli

25. Stefano Baiocco

26. Roberto Federico

27. Sonia Ciocca

28. Loredana Errico

29. Fabrizio Cococcetta

30. Ernesta Di Luzio

“Un congresso per il futuro della città, un’occasione per confrontarsi su progetti concreti, strategie di sviluppo e nuove proposte per L’Aquila, grazie al contributo di un gruppo qualificato e determinato a rafforzare il ruolo di Forza Italia nel tessuto politico e sociale della città. Appuntamento, quindi, a sabato 22 marzo per una giornata di democrazia e partecipazione, che segnerà un nuovo capitolo per Forza Italia L’Aquila”, conclude la nota.