FI L’AQUILA: SI RIUNISCE NUOVO COORDINAMENTO, “PRIORITA’ SICUREZZA, CENTRO STORICO E FRAZIONI”

L’AQUILA – Sicurezza, commercio, vivibilità del centro storico e situazione delle frazioni.

Questi i temi principali affrontati ieri nel corso del primo incontro del Coordinamento di Forza Italia L’Aquila, recentemente costituito in occasione del Congresso cittadino del 22 marzo che ha eletto il neo coordinatore Stefano Cappetti, molto vicino all’assessore regionale alla Cultura e presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo.

Un incontro che si è svolto nelle stesse ore dell’addio al partito dei consiglieri comunali Laura Cococcetta e Guglielmo Santella, passati ora al Gruppo misto, decisione ufficializzata oggi dai due, che hanno parlato di “comportamenti scorretti”, e non commentata dai vertici aquilani degli azzurri.

Come si legge in una nota, in merito alle questioni affrontate nel corso del primo incontro: “Per gestire al meglio queste tematiche e quelle che emergeranno nel tempo, il partito ha deciso di strutturarsi in Dipartimenti. Ogni tema sarà oggetto di documenti politici che saranno presentati all’Amministrazione Comunale”.

Il neo coordinatore di FI L’Aquila, Stefano Cappetti, ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando: “Partecipazione, ritrovato slancio e volontà di costruire hanno caratterizzato questo primo incontro del Coordinamento. Sui temi che abbiamo trattato oggi si gioca il futuro della città. Questi argomenti sono alla base della nostra mozione congressuale e siamo consapevoli che possono essere affrontati solo insieme. Solo unendo le forze possiamo dare un nuovo volto all’Aquila”.