“FIABE NEL BORGO”: IL CENTRO STORICO DI ANCARANO SI TRASFORMA IN UN MAGICO PALCOSCENICO

ANCARANO – Le vie del centro storico di Ancarano (Teramo) si sono riempite di magia, colori e sorrisi grazie alla prima edizione di “Fiabe nel Borgo”, un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le scuole del plesso scolastico di Piazza Roma.

Protagonista dell’iniziativa è stato Leo, un bambino immaginario che attraverso il racconto della sua favola, ha guidato grandi e piccini in un percorso incantato tra le vie e le piazze del borgo, trasformate per l’occasione in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto.

L’evento – si legge in una nota – “ha rappresentato un momento di grande partecipazione e condivisione, in cui scuola, amministrazione e comunità hanno collaborato per promuovere la cultura, la creatività e il valore educativo delle storie”.

Il sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, dichiarando: “Siamo orgogliosi di vedere il nostro borgo animarsi di voci, musica e fantasia. ‘Fiabe nel Borgo’ è un progetto che unisce educazione, arte e comunità, mettendo al centro le future generazioni e la bellezza del nostro territorio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata a partire dalle nostre Alunne e dai nostri Alunni veri protagonisti della serata”.

Il sindaco ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento “alla consigliera comunale Giovanna Rossi per la progettualizzazione dell’evento, alla dirigente scolastica Lucia Condolo per aver accettato la collaborazione, a tutte le insegnanti a partire dalla maestra e consigliera comunale Rosy Fioravanti che si sono messe a disposizione insieme allo I.O.C. Sant’Egidio alla Vibrata. Inoltre un grazie di cuore è stato rivolto ai volontari che in prima persona si sono messe a disposizione per tutta l’organizzazione permettendo la riuscita dell’evento ovvero Alfredo Agostini, la professoressa Sandra D’Ascenzo, la professoressa Rita di Giacinto, Caterina Seminara, Antonella Seminara, Alfonso Del Cane, Greta Felicetti e Don Massimo Balloni. L’evento ha visto altresì la collaborazione della Pro Loco Ancarano e del Patto per la lettura che si ringraziano. Sono stati presenti come graditi ospiti il sindaco di Sant’Egidio Annunzio Amatucci insieme alla vice sindaca Alessandra Lucidi“.

“Con questa prima edizione, ‘Fiabe nel Borgo’ si candida a diventare un appuntamento annuale capace di valorizzare la fantasia dei bambini e la bellezza del centro storico di Ancarano, confermando il ruolo della cultura come elemento vivo e partecipato della comunità”, conclude la nota.