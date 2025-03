FIACCOLATA TERREMOTO L’AQUILA: ECCO COME CAMBIA LA CIRCOLAZIONE IL 5 E 6 APRILE IN CENTRO

L’AQUILA – In vista della Fiaccolata commemorativa per il 16° anniversario del sisma del 6 aprile 2009, all’Aquila, la cui partenza è fissata alle ore 22 del 5 aprile di fronte alla Casa dello Studente in via XX Settembre, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con la quale saranno adottati in via temporanea divieti e limitazioni alla circolazione stradale.

Queste le disposizioni:

-dalle ore 19.30 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di transito veicolare su:Via XX Settembre (tratto compreso tra le intersezioni con Via Fontesecco e Via Crispi); Via Persichetti; Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio);

– dalle ore 18.00 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri su: Via XX Settembre (tratto compreso tra le intersezioni con Via Fontesecco e Via Crispi); Via Persichetti; Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio);

– dalle ore 17.00 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri in Via Delfico, Viale Corridoni (tratto compreso tra Via Delfico e Via de Bartholomaeis), Via Generale Rossi (tratto compreso tra le intersezioni con Via Corridoni e Via Colagrande), Piazzale Paoli, Via de Bartholomaeis (tratto compreso tra Via Corridoni e Via Campo di Fossa).

Si precisa, inoltre, che i residenti nell’area di Viale Rendina, Via San Michele e Via Santa Giusta potranno accedere alle proprie abitazioni tramite Via Iacobucci.