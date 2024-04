FIACCOLATA COMMEMORATIVA VITTIME SISMA: ECCO COME CAMBIA IL TRAFFICO ALL’AQUILA IL 5 APRILE

L’AQUILA – In vista della fiaccolata commemorativa in onore delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, con partenza alle ore 21:30 del 5 aprile da via XX settembre (area antistante il Tribunale) verranno apportate alcune modifiche alla viabilità, contenute in una ordinanza di Polizia Municipale dell’Aquila con cui sono stati istituiti una serie di divieti e modifiche alla circolazione.

In particolare: – dalle ore 19.00 del 5 aprile 2024 alle ore 01.00 del 6 aprile 2024 del divieto di transito veicolare su Via XX Settembre compresa la bretella adiacente il Palazzo di Giustizia, Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio), Via Delfico, Viale Corridoni (tratto compreso tra Via Cadorna e Via de Bartholomaeis), Via Generale Rossi (tratto compreso tra Via Corridoni e Via Colagrande), Piazzale Paoli e Via de Bartholomaeis (tratto compreso tra Via Corridoni e Via Campo di Fossa); – dalle ore 17.00 del 5 aprile 2024 alle ore 01.00 del 6 aprile 2024 del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri su Via XX Settembre compresa la bretella adiacente il Palazzo di Giustizia, Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio); – dalle ore 17.00 del 5 aprile 2024 alle ore 01.00 del 6 aprile 2024 del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri in Via Delfico, Viale Corridoni (tratto compreso tra Via Cadorna e Via de Bartholomaeis), Via Generale Rossi (tratto compreso tra le intersezioni con Via Corridoni e Via Colagrande), Piazzale Paoli, Via de Bartholomaeis (tratto compreso tra Via Corridoni e Via Campo di Fossa); – dalle ore 19.00 del 5 aprile 2024 alle 01.00 del 6 aprile 2024 del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri in Via Fontesecco (tratto compreso tra le intersezioni con Via Buccio da Ranallo e Via XX Settembre) lato dx del senso di marcia con direzione Via XX Settembre.

I residenti dell’area di Viale Rendina, Via San Michele e Via Santa Giusta potranno accedere alle proprie abitazioni tramite Via Iacobucci. I residenti di Via XX Settembre, tratto compreso tra Viale Crispi e Via Persichetti, e relative strade laterali potranno accedere alle proprie abitazioni tramite il varco posto su Viale Crispi all’intersezione con Viale Collemaggio compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione in programma e la presenza di pedoni sulla sede stradale, previa valutazione effettuata dagli organi di polizia stradale presenti al citato varco.

Si ricorda altresì che il tunnel di collegamento con Piazza Duomo dal terminal bus “Lorenzo Natali” sarà chiuso a causa dei lavori in corso per la realizzazione dell’ascensore di collegamento tra l’autostazione e viale Rendina.