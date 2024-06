FIAMM-SIAPRA AVEZZANO: VERTICE IL 26 GIUGNO, ATTESA PER FONDI PNRR PER STABILIZZARE 400 OPERAI

AVEZZANO – Fissato un vertice tra azienda e sindacati, per il prossimo 26 giugno, a proposito della vertenza che coinvolge lo stabilimento Fiamm-Siapra di Avezzano (L’Aquila).

L’incontro era stato richiesto dalle segreterie di Fim, Fiom e Uilm. “Ci devono dire, nero su bianco, ciò che vogliono fare nel futuro” osservano le organizzazioni sindacali che restano in attesa anche dei fondi Pnrr, necessari per i futuri investimenti e per stabilizzare i 400 operai che lavorano nella fabbrica marsicana. La crisi ha determinato un importate calo produttivo per lo stabilimento, ovvero il fermo di circa 65 lavoratori in somministrazione, da gennaio a oggi. Di questi, secondo i sindacati, saranno richiamate al lavoro al massimo 15 unità. Per questo resta la preoccupazione per gli altri 50, nonostante una prima tranche di 10 milioni di euro, ottenuti con i fondi Pnrr, sia stata già cantierata.