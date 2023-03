FIAMME IN UN APPARTAMENTO A CHIETI: SALVATA UNA FAMIGLIA DI 3 PERSONE ED EVACUATO TUTTO LO STABILE

CHIETI – La scorsa notte alle ore 23.30 circa, due squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto dell’autoscala e di un automezzo di supporto per riserva di autorespiratori, sono intervenute per un incendio di un’unità abitativa posta al quinto piano di un edificio sito in Via Picena n. 71 a Chieti dove erano presenti tre persone: padre, madre e figlio che sono stati tratti in salvo indenni.

L’incendio si è innescato, per cause in corso di accertamento, all’interno della stanza da letto del figlio provocando gravi danni strutturali a una parete perimetrale e al solaio, nonché danni da fumo e calore alle suppellettili delle restanti stanze dell’appartamento.

Nell’ambito delle operazioni di soccorso per la messa in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’estinzione dell’incendio, a scopo precauzionale sono state evacuate tutte le famiglie presenti all’interno delle abitazioni.

Al termine delle operazioni di soccorso, oltre all’appartamento in cui si è verificato l’incendio, a scopo precauzionale sono state interdette all’uso le unità abitative soprastanti e, a causa delle infiltrazioni di acqua, anche quelle sottostanti collegate dalla stessa scala. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale medico e paramedico del servizio sanitario 118 di Chieti.