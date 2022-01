FIASO: “IN NETTA FRENATA LA CRESCITA DEI RICOVERI COVID”

ROMA – Netta frenata nella crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso: in una settimana, dall’ 11 al 18 gennaio, l’aumento è stato del 7,1%. Un incremento decisamente più basso rispetto all’accelerazione del 18% registrata nella settimana precedente, 4-11 gennaio.

È quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitari e ospedaliere.

La rilevazione è stata effettuata in data 18 gennaio e riguarda un totale di 2.339 pazienti adulti. L’aumento dei ricoveri in terapia intensiva è lievemente più alto pari al 9% ma in frenata rispetto all’impennata del 18% della scorsa settimana.