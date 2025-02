FICG: CARUSO, “ABRUZZO PROTAGONISTA NEL PANORAMA SPORTIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE”

ROMA – “L’Abruzzo si conferma protagonista nel panorama sportivo nazionale e internazionale, con un successo che va oltre i confini regionali e che celebra la qualità e il talento che contraddistinguono il nostro territorio”.

Così il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, a margine dell’assemblea della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) che si è tenuta oggi a Roma all’Hotel Cavalieri-Waldorf Astoria.

“Tutti noi abruzzesi dobbiamo essere orgogliosi della fiducia rinnovata a Gabriele Gravina, rieletto per la terza volta alla guida della Figc e per l’elezione di Daniele Sebastiani, dirigente sportivo e presidente del Delfino Pescara, per la Lega Pro, e Daniele Ortolano, già vicepresidente della Figc e presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Abruzzo, che torna a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella Federazione – ha aggiunto Caruso – Un risultato che premia non solo il talento ma anche lo straordinario lavoro fatto fino ad oggi”.

“Gravina, ex patron del Castel di Sangro Calcio, nel corso della storica giornata ha voluto ricordare da dove è partito, quando la squadra abruzzese militava in serie B: un momento emozionante che ci riempie di orgoglio. A tutti gli eletti i più sentiti auguri di buon lavoro. L’Abruzzo continuerà a essere protagonista nel mondo dello sport”, ha concluso Caruso.

Le elezioni hanno visto la presenza dei massimi vertici del calcio mondiale: Gianni Infantino, presidente della Fifa, e Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, accanto al ct della Nazionale, Luciano Spalletti, e al dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Gianluigi Buffon.