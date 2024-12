FIDAS: IN 2000 A PESCARA ALLA FESTA DI NATALE DEI DONATORI DEL SANGUE

PESCARA – Una giornata di festa, dal pomeriggio a tarda sera, per festeggiare i donatori di sangue e le loro famiglie in vista del Natale.

E’ così che sabato scorso Fidas Pescara ha accolto più di duemila persone al Pala Dean Martin in un doppio appuntamento divenuto tradizione nel solco della solidarietà e dell’altruismo. “I nostri donatori di sangue sostengono l’intera comunità col loro gesto”, ha detto Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara, “questo è il nostro modo per renderli attivamente partecipi alla vita dell’associazione e regalare loro un sorriso grande quanto la nostra riconoscenza”.

Mattatori della serata che ha preso il via dopo un video emozionale curato dallo staff Fidas, i Gemelli di Guidonia, che hanno inanellato successi e imitazioni ma anche gag e sperimentazioni canore, coinvolgendo il pubblico dall’inizio alla fine della performance. E poi il talento comico e mai scontato di Max Pisu, la simpatia del presentatore Steve Vogogna e l’esibizione dell’artista e donatore Lelio Spedicato.

Il momento più emozionante della serata è stato la testimonianza di Jacopo De Laurentiis, giovanissimo calciatore dell’Athletic Lanciano che ha sconfitto una grave forma di leucemia, introdotto dal biologo e volontario Fidas Antonello Brattelli.

“Il mio è stato un combattimento per la vita, un calvario da cui sono uscito grazie alle cure, al trapianto di midollo e alle donazioni di sangue, ogni goccia mi ha ridato un po’ di forza e un po’ di vita, e per questo devo dire grazie a tutti voi”, ha detto Jacopo rivolgendosi non solo al pubblico in sala ma ad una platea ideale ancora più vasta. Ringraziamenti ai donatori Fidas anche da Anna Maria Quaglietta che dirige il Centro Trasfusionale dell’ospedale civile e ha il polso di una situazione che va monitorata continuamente. E poi, il gran finale, tutti sul palco insieme alla presidente Di Carlo per la canzone di Natale.

Nel pomeriggio invece è andato in scena l’evento dedicato ai figli dei donatori: i piccoli, prima di ricevere i doni dal Babbo Natale Fidas, hanno assistito allo spettacolo di magia del Mago Dario, e cantato col maestro Simone Pavone del Centro Studi Musicali L’Assolo e il coro della Scuola dell’Infanzia Suore della Presentazione di Montesilvano e Pescara.

Alla serata, organizzata dallo staff Fidas in collaborazione con Luca Pampolini della Pubbliderby, hanno partecipato tra gli altri l’autore Massimiliano Papaleo, molti medici ospedalieri, e rappresentanti delle istituzioni tra cui il consigliere del Comune di Pescara Luigi Arbore Mascia (anche lui donatore di sangue) e Corinna Sandias assessore del Comune di Montesilvano.