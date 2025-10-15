FIDESM: L’AQUILANO JACOPO SCOTTI NUOVO COORDINATORE NAZIONALE SETTORE BREAKING

L’AQUILA – Il Consiglio Federale di Fidesm, Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ha ufficialmente nominato l’aquilano Jacopo Scotti come nuovo coordinatore nazionale per il settore Breaking.

La decisione arriva in seguito al recente ingresso di Scotti all’interno della Breaking Division della World Sport Dance Federation (WSDF).

“Un riconoscimento internazionale che conferma ancora una volta come L’Aquila esprima figure di eccellenza nel panorama sportivo e culturale – si legge in una nota – La nomina rappresenta un traguardo di grande valore per la città e per tutto il movimento del breaking italiano, che sta vivendo una crescita significativa a livello nazionale e internazionale”.

Le parole del direttore dell’ Accademia Danza Zero Gravity Scotti: “Sono molto contento di questo nuovo ruolo e spero di essere all’altezza delle responsabilità che comporta. È un compito difficile ma stimolante. Ringrazio la presidente Laura Lunetta e tutta la Federazione per la fiducia che hanno riposto in me, così come ringrazio i colleghi della World Sport Dance Federation per avermi scelto come rappresentante dell’Italia. Questo riconoscimento è anche frutto del lavoro svolto negli anni con l’organizzazione di eventi di portata internazionale come Check the Style, che non sarebbero stati possibili senza il costante supporto delle istituzioni locali, della Regione Abruzzo, la Fondazione CARISPAQ, ma soprattutto del Comune dell’Aquila, dell’Assessore allo Sport Vito Colonna e del Comitato L’Aquila insieme per lo Sport. A tutti loro va la mia gratitudine”.

“Con questa nomina, Fidesm ribadisce la volontà di investire nelle discipline emergenti e nelle figure che meglio rappresentano l’eccellenza e la capacità organizzativa del nostro Paese, con lo sguardo rivolto verso le prossime sfide internazionali e olimpiche.”, conclude la nota.