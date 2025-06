FIERA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO A VACRI: SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO A INAUGURAZIONE 47ESIMA EDIZIONE

VACRI – “Questo tradizionale appuntamento costituisce un’importante occasione per promuovere le eccellenze del territorio, in particolare il settore agroalimentare e le attività artigianali”.

Così, in una nota, il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, che sarà presente all’inaugurazione della 47esima Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato, in programma domani, alle ore 17, presso l’area Antica Fornace in località San Vincenzo, a Vacri, in provincia di Chieti.

“Una vetrina che celebra le eccellenze di questa terra, dai prodotti tipici alle specialità enogastronomiche all’artigianato d’autore. Sarà anche un momento per valorizzare progetti delle comunità locali come quello del distretto biologico Le Verdi Valli Teatine”, conclude D’Eramo.