FIERA AGRICOLTURA LANCIANO: GIORNATA SOCIAL, TRA LABORATORI DI CUCINA FRENTANA E CIBO DEL FUTURO

LANCIANO – È stata anche una giornata social quella di oggi, sabato 12 aprile, al Polo fieristico d’Abruzzo dove sono arrivati due noti testimonial digitali Sonounfregnoabruzzese e Paoletti’s Farm.

Riconosciuti ed apprezzati, fra video, foto e selfie, gli influencer hanno incontrato a Lanciano (Chieti) il pubblico della 63esima fiera dell’Agricoltura strappando sorrisi, commenti e buon umore.

“Abbiamo deciso di investire anche su questi moderni mezzi di interazione per far conoscere sempre di più, e meglio, le attività di Lancianofiera, proprio a partire dalla nostra manifestazione di punta, la più antica ed amata –spiega in una nota il presidente Ombretta Mercurio – Solo negli ultimi cinque giorni, sui nostri social abbiamo registrato una crescita in percentuale del 280% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (relativamente alle attività di avvicinamento alla manifestazioni) con picchi fino a 52 mila visualizzazioni al giorno. Segno che stiamo lavorando bene e che è importante proseguire su questa strada”.

Ma non solo content creator. Tra i padiglioni di Lancianofiera si sono visti anche l’ex magistrato Antonio Di Pietro, arrivato dal Molise, il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca e il presidente della III Commissione Nicola Campitelli. Presenti anche i consiglieri regionali Luciano D’Amico e Francesco Taglieri e la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Rosa Pestilli.

I visitatori di Lancianofiera hanno partecipato con interesse anche ai laboratori sulla cucina popolare frentana promossi da Cia Abruzzo con Slow food Lanciano; realizzato le “bombe di semi” nello stand del Ced Case di Terra ed assistito, nella nuova area del fuoco, allo spettacolo di pizza acrobatica con il campione del mondo Danilo Pagano.

Apprezzati anche i panel di approfondimento su agrivoltaico, agricoltura e cibo del futuro, sicurezza per i lavoratori del settore primario e prodotti DECO dei Comuni Borghi Ospitali, promossi rispettivamente da Ordine degli Agronomi, Edizioni Menabò, Inal e Asl di Chieti e Borghi Ospitali.