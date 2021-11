FIERA AL LAVORO: DOMANI GIORNATA DEDICATA ALL’INCLUSIONE LAVORATIVA

PESCARA – Giornata dedicata all’Inclusione lavorativa e alla capacità di occupazione quella di domani, 10 novembre, alla Fiera al Lavoro, manifestazione organizzata dalla Regione Abruzzo, dalle tre Università abruzzesi e dal Gssi.

Il dibattito si sposta nelle Università di Chieti e Teramo con un intenso programma che prevede una tavola rotonda, tre pillole orientative e un talk.

“È questo un tema centrale – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale – che non poteva essere marginale, in quanto se la crisi occupazionale è vero che ha colpito particolarmente giovani e donne, tanto più forte è diventata l’esigenza di programmare interventi che possano favorire l’occupazione per le fasce di persone più deboli”.

“Rimane questo – prosegue l’assessore – un obiettivo particolarmente sfidante che si raggiunge con un buon utilizzo delle linee di finanziamento che la Commissione europea metterà a disposizione delle amministrazione locali, per i quali lavorerò con impegno affinché possano vedersi i frutti al più presto”.

Nello specifico il programma prevede: alle ore 10:30 presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università di Chieti una tavola rotonda dal titolo “Conservare la capacità di stupirsi, a beneficio della ricerca universitaria, dell’innovazione, del sociale e del lavoro”; alle ore 12:30 le presentazioni aziendali on line. Nel pomeriggio, alle ore 15, un talk dal titolo “Trasformazione digitale e industria 4.0”, alle 16:30 una pillola orientativa dal titolo “La ricerca (attiva) del lavoro in tempi moderni”.

Sempre nella mattinata di domani, all’Aula Magna dell’Università di Teramo, alle ore 12 è prevista la pillola orientativa “Il ruolo dei Centri per l’impiego: disabilità e lavoro”. Nel pomeriggio, alle ore 15, il talk dal titolo “Formazione e Inclusione”; alle ore 16:30 la pillola orientativa dal titolo “Mobilità transnazionale”; dalle ore 17 chiusura con le presentazioni aziendali on line.