“FIERA AL LAVORO – INCLUSIONE ABRUZZO”: CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE EVENTO, LA DIRETTA

PESCARA – Diretta streaming su Abruzzoweb alle ore 10:30, dalla sala lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, per la la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Fiera al Lavoro – Inclusione Abruzzo”, in programma dall’8 al 12 novembre nelle tre università abruzzesi e in modalità on line. Alla conferenza stampa prenderanno parte l’assessore alle Politiche del Lavoro e della Formazione, Pietro Quaresimale, il vice direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Abruzzo, Renata Durante, i Rettori Dino Mastrocola (Università di Teramo), Edoardo Alesse (Università di L’Aquila), Sergio Caputi (università di Chieti) e Eugenio Coccia (Gssi)