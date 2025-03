FIERA DEL 25 APRILE AD AVEZZANO: CI SARANNO 160 ESPOSITORI E ARTISTI DI STRADA

AVEZZANO – Macchina comunale pronta in vista della Fiera del 25 Aprile, o della Pietraquaria, che si terrà in centro città fra un mese. Dopo aver effettuato l’avviso rivolto agli ambulanti che intendessero partecipare, raccolte le richieste e assegnati i posti, l’Amministrazione comunale, con l’assessore Pierluigi Di Stefano e il Suap del Comune, hanno compiuto anche gli atti tecnici, ovvero la scelta del percorso e l’organizzazione logistica della Fiera.

Saranno 160 in totale i partecipanti, dei quali 130 espositori, che apriranno i loro banchi nello spazio attrezzato dal Comune di Avezzano (L’Aquila) e ideato per assicurare una comoda visitabilità da parte dei cittadini e in totale sicurezza. A loro si aggiungeranno operatori dello Street Food e di aree tematiche, oltre ad artisti di strada e protagonisti di altre forme di intrattenimento.

«Abbiamo scelto di proseguire nella linea del potenziamento del settore fieristico in città – spiega l’assessore Pierluigi Di Stefano –, così come fatto anche in occasione della Fiera di Santo Stefano lo scorso dicembre. Sono eventi molto graditi dai cittadini, e non solo da quelli residenti ad Avezzano, ma in tutto il comprensorio marsicano, che portano tanta gente in città e rappresentano un importante volano per l’economia locale. In più si ha la possibilità di trascorrere una giornata non solo all’aperto, ma osservando e conoscendo tante particolarità che sono presenti sia nei banchi degli espositori che nelle aree a tema con settori particolari e connessi alla tradizione. Il nostro intento – conclude di Stefano – è quello di incentivare e migliorare sempre più questo tipo di manifestazioni che rappresentano anche un grande ritorno di immagine per Avezzano. Anche per questi motivi, non solo in considerazione dl lungo periodo di crisi economica, abbiamo deciso di esonerare gli espositori dalla quota di partecipazione».

L’area dove si svolgerà la Fiera del 25 Aprile è ricompresa nel settore del centro cittadino delimitato dalle seguenti strade: – Via Mazzini: da Piazza della Repubblica a via Diaz; – Via Trieste: da via Diaz a via Corradini; – Via Corradini: tratto compreso tra via Marconi e via Di Gianfilippo; – Piazza della Repubblica, via Marconi: da via Corradini a Piazza della Repubblica; – Via Pagani: da via Corradini a via Diaz.

L’area complessiva è pari ad 8.000 metri quadrati e gli accessi saranno chiusi con new jersey e altri mezzi meccanici per evitare l’ingresso degli automezzi nella zona espositiva riservata ai pedoni. Sul posto saranno presenti mezzi e personale addetto alla sicurezza e al servizio di assistenza sanitaria di emergenza, oltre, naturalmente alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco che gestiranno la sicurezza dell’evento. Previsti e segnalati i percorsi alternativi riservati ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia che, in questo modo, potranno intervenire in tempi rapidi in caso di necessità.

L’evento avrà inizio alle ore 8 per chiudersi poi alle ore 20, mentre gli operatori commerciali presenti potranno accedere all’area non prima delle ore 7 per lasciarla libera entro le 22. Oltre ai 130 banchi dei commercianti ambulanti, saranno presenti l’area food, in Piazza della Repubblica, e due aree tematiche, organizzate dalle associazioni di categoria, che offriranno tipicità particolarità del territorio, oltre allo spazio riservato allo “Street Food”. In funzione, ovviamente, anche una serie di isole ecologiche e servizi igienici per il pubblico dislocati lungo il percorso e posizionati i punti strategici dell’area occupata dalla Fiera. In aggiunta saranno posizionati appositi contenitori per i rifiuti prodotti dagli stessi espositori nel corso della manifestazione.