FIERA DELLA PASTORIZIA DI PIANO ROSETO: LA 162ESIMA EDIZIONE DAL 4 AL 6 LUGLIO

TERAMO – Tutto pronto per la 162esima edizione della Fiera della Pastorizia di Piano Roseto.

La manifestazione, sostenuta finanziariamente e fortemente voluta dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e dai Comuni di Crognaleto e Cortino (Teramo), si svolgerà dal 4 al 6 luglio. Nei prossimi giorni sarà divulgato il programma della tre giorni di eventi.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fiera della Pastorizia di Piano Roseto, composto dai rappresentanti di Camera di Commercio e dei Comuni di Crognaleto e Cortino, che si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agricolo, del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dell’Associazione Regionale Allevatori, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, dell’Università degli Studi di Teramo, della ASL servizi veterinari.

La manifestazione ha il sostegno economico dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo e del BIM Teramo.

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di 43 aziende zootecniche che hanno messo in mostra le proprie greggi e 30 produttori di prodotti tipici e dell’artigianato agricolo.

“La Camera di Commercio da oltre trenta anni sostiene l’organizzazione della manifestazione più longeva della provincia di Teramo, con la convinzione che l’allevamento ovino rappresenta ancora un segmento economico fondamentale per le economie delle aree montane”, sostiene in una nota Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Aggiunge Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura: “La zootecnia rappresenta un settore strategico per l’Abruzzo e, maggiormente, per le aree rurali ed interne, con un forte valore ambientale e sociale, oltre che economico. Presidia, infatti, le aree marginali e montane dove non sono possibili altre attività produttive, contribuendo a contrastare lo spopolamento e il degrado del paesaggio. Proprio per questo la Regione Abruzzo, con la recente istituzione del Tavolo Tecnico Regionale sulla Zootecnia ha voluto introdurre uno strumento permanente di confronto tra istituzioni e operatori del settore, pensato per affrontare le criticità, sostenere l’innovazione, valorizzare le produzioni locali e rafforzare la filiera zootecnica regionale”.

Per Orlando Persia, sindaco di Crognaleto: “L’area montana del Gran Sasso d’Italia sta attraversando un periodo di concreta difficoltà anche per diversi problemi di carattere infrastrutturale e quindi diventa fondamentale sostenere le attività economiche che ancora insistono su tali territori per scongiurare un ulteriore marginalizzazione”.

Osserva Marco Tiberi, sindaco di Cortino: “L’allevamento ovino è stato per secoli la prima fonte di reddito e lavoro dei nostri territori e nonostante il ridimensionamento numerico ancora rappresenta una attività importante per la produzione di reddito e per i ritorni in termini economici e di immagine anche a fini turistici, che possono scaturire dalla valorizzazione dei prodotti della filiera”.