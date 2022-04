FIERA DELL’AGRICOLTURA, ASL TERAMO: IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL SIAN E DEL STSLL

TERAMO – Un bilancio delle attività svolte per offrire ai cittadini uno spaccato dell’importante attività di prevenzione, svolta quotidianamente dai tecnici dei due servizi della Asl di Teramo: il Sian che opera nel campo della sicurezza igienica degli alimenti e della nutrizione e il Stsll, cioè il Servizio tutela salute nei luoghi di lavoro.

Grande flusso di visitatori allo stand allestito dal Dipartimento di prevenzione della Asl alla Fiera dell’Agricoltura: finora sono stati più di 350 i visitatori (dato aggiornato alle 11 si stamattina) e si prevede che a fine giornata il numero arrivi a 500.

Ai visitatori vengono consegnate delle cartelline (il cui contenuto è consultabile anche tramite Qr code) sulle quali sono riportate sintetiche informazioni e modalità di comportamento riferiti ai “rischi prioritari” per la salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

In supporto anche un video su un maxischermo. In tanti dunque sono stati informati su argomenti importanti come le malattie tramesse con gli alimenti e come l’impiego di prodotti chimici fra cui i fitosanitari in agricoltura, ma anche sul corretto utilizzo dei mezzi agricoli, in modo da evitare infortuni sul lavoro.

Il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) svolge funzioni sia nel campo della sicurezza igienica degli alimenti che della nutrizione. Le varie attività spaziano dalle registrazioni delle imprese alimentari ai controlli ufficiali presso le stesse con ispezioni e campionamenti di alimenti e bevande per la ricerca di contaminanti sia chimici che microbiologici. Altro settore è rappresentato dall’attività formativa nei confronti degli addetti al settore alimentare che degli utilizzatori e venditori dei prodotti fitosanitari.

Il controllo delle acque ad uso umano rappresenta un’altra peculiarità del servizio attraverso il campionamento e le ispezioni presso le sorgenti e i serbatoi.

L’ispettorato micologico all’interno del Servizio è disponibile per la consulenza sulla identificazione delle specie fungine e qualsiasi attività di consulenza in merito.

Compete al Sian anche la gestione epidemiologica di eventuali focolai di tossinfezioni alimentari.

Il centro Nutrizionale assicura attività di consulenza nutrizionale, attraverso l’apertura di un ambulatorio dedicato, di elaborazione di diete speciali, di incontri nelle scuole sui temi della corretta nutrizione, di controllo di corretta applicazione delle linee guida nella ristorazione scolastica.

Nell’anno 2021 sono state effettuate le seguenti attività:

– Campionamenti alimenti per la ricerca di contaminanti: 350

– Campionamenti di acque potabili: 2566

– Registrazione imprese alimentari: 658

– Corsi per alimentaristi: 57

– Corsi per utilizzatori di prodotti fitosanitari: 8

– Gestione focolai tossinfettivi: 37

– Gestione allerte alimentari. 203

– Ispezioni presso imprese alimentari e agricole: 530

– Certificati di esportazione: 117

– Visite nutrizionali: 948

– Diete speciali: 365

– Incontri formativi in materia di nutrizione: 31

Il Servizio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro svolge le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie causati e correlati al lavoro, attraverso il miglioramento delle misure di controllo delle condizioni di rischio dei processi produttivi e la promozione della salute nelle comunità lavorative. Parallelamente vengono realizzate iniziative che si propongono di diffondere la cultura della prevenzione e di promuovere comportamenti consapevoli in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsti nel Piano regionale della prevenzione. Tutto questo integrando le attività di vigilanza, controllo e assistenza con quelle della polizia giudiziaria.

Il Servizio si caratterizza per la multidisciplinarietà degli operatori: medici del lavoro, tecnici della prevenzione, infermieri professionali, assistenti amministrativi e operatori tecnici con competenze specialistiche sui rischi lavorativi, sui danni alla salute e sulle misure di prevenzione, nonché sugli aspetti legislativi connessi a tali temi.

Le attività di controllo e vigilanza sono realizzate su programmi nazionali e regionali, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nonché su segnalazione degli utenti. Tali attività si svolgono attraverso il controllo sulla completezza delle misure di prevenzione presenti negli ambienti di lavoro in specifici ambiti, dall’amianto ai gas tossici, alla radioprotezione. Le verifiche possono riguardare anche il rispetto di norme tecniche (Uni, Iso, Cei) e linee guida o circolari regionali e nazionali, nonché documenti di intesa Stato-Regioni (es: prevenzione di abuso di alcol ed assunzione di droghe al lavoro, edilizia, agricoltura, valutazione del rischio stress lavoro correlato).

ATTIVITA’ SPECIFICA SETTORE AGRICOLTURA DEL SERVIZIO STSLL

Negli anni 2012-2019 si sono verificati nel settore agricoltura il 44% degli infortuni totali denunciati in Abruzzo, la fascia di età maggiormente interessata è quella 41– 50 anni, con aumento di incidenza tra i 51 – 60 anni.

– 47 sono infortuni mortali denunciati di cui 7 nella provincia di Teramo.

Nella provincia di Teramo si sono verificati negli ultimi anni (2016-2021) un totale di 1782 infortuni in ambito agricolo.

– 10 casi su mezzo di trasporto ( 8 in occasione di lavoro, 2 in itinere ).

– Il 28% degli infortuni definiti positivamente avvenuti durante la preparazione del terreno.

– Il 15% durante lavorazioni successive alla semina.

– Il 20 % durante l’accudimento degli animali.

Sede lesioni: il 30% arti inferiori; 27% arti superiori; 10% rachide.

La dinamica degli infortuni più frequentemente riscontrata è per:

– Caduta dall’alto

– Perdita del controllo dei mezzi

Il fattore umano spesso si evidenzia come causa scatenante.

In Abruzzo i 2/3 degli infortuni in agricoltura sono avvenuti negli ultimi anni a Teramo e Chieti.

Il Servizio di Tutela della salute nei Luoghi di lavoro ha come priorità di intervento l’attività di prevenzione degli infortuni in agricoltura sia per quanto riguarda la frequenza sia per la gravità.

I dati relativi all’attività del Servizio TLSS sono i seguenti:

– le ispezioni effettuate, negli anni precedenti la pandemia, sono state circa 50, necessariamente ridotte a causa del Covid 19. Per il 20% di queste si sono riscontrate violazioni alle norme sulla legislazione riferita alla sicurezza e igiene del lavoro per le quali si sono rese necessarie delle prescrizioni. La progressiva ripresa dei controlli è associata ad un’attività prevenzione attraverso assistenza mirata a ridurre i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.