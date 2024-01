FIERA DELL’EPIFANIA ALL’AQUILA DEL 5 GENNAIO: CONFERMATE LE 240 BANCARELLE. ECCO I SERVIZI COMUNALI

L’AQUILA – Saranno 240 gli stand espositivi che quest’anno animeranno la 74esima edizione della Fiera dell’Epifania e che saranno dislocati lungo le seguenti strade aquilane: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini, via Malta, Via Castello, via Tagliacozzo, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi, Piazza San Bernardino, Piazza Duomo e Corso Federico II.

Chiusura cantieri in centro storico e zone aree limitrofe. Con apposita ordinanza sindacale sono stati disposti per l’intera giornata del 5 gennaio (a partire dalle ore 0:00 sino alle 24) la chiusura dei cantieri pubblici e privati ricompresi all’interno delle mura cittadine e nelle sue immediate vicinanze nonché il divieto di transito ai veicoli pesanti e mezzi d’opera connessi alle relative attività edili.

Modifiche alla viabilità. Con ordinanza redatta dal Comando di Polizia Municipale vengono disposte le limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento della fiera e nel dettaglio le strade che saranno interessate dal 4 gennaio da divieto di sosta con rimozione degli ingombri dalle ore 20 e divieto di transito veicolare dalle ore 22, (fino alle ore 22 del 5 gennaio), saranno viale Gran Sasso, via Tagliacozzo, via Castello, via Malta, piazza Battaglione Alpini, via Pescara (tratto via Castello-via Strinella), piazza Duomo, corso Federico II, via San Bernardino, largo Pischedda, via P. Tedeschi, via Signorini Corsi, via Vittorio Veneto, via Zara e via Maiella. Sarà inoltre istituito il divieto di transito (eccetto residenti) dalle ore 6 alle ore 22 del 5 gennaio su via Fontesecco, via Sallustio, via Scardassieri, via Marrelli, via Cavour, piazza Palazzo, via Bafile, piazza Gesuiti, via Camponeschi, via Garibaldi, via Cascina, via dell’Arcivescovado, via Delle Bone Novelle, via Campo di Fossa, via San Francesco di Paola, piazza della Repubblica, piazza San Marco, corso Principe Umberto, via Sant’Agostino, via Fortebraccio e via Atri, (dall’intersezione con via Teramo).

Dalle 6 alle 22 del 5 gennaio sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione degli ingombri su via Indipendenza, piazza San Marco, via Sant’Agostino, via dell’Arcivescovado, via delle Bone Novelle, via Atri e via Fortebraccio; nello stesso arco temporale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ed il doppio senso di circolazione su viale Rendina (tratto compreso tra via San Michele e viale Crispi) e su via San Michele (tratto compreso tra via Dei Giardini e viale Rendina).

Come ogni anno ci saranno dei movieri a gestire il traffico su Porta Leoni, dalle 6 alle 22 del 5 gennaio, per consentire ai residenti dell’area di Santa Maria di Farfa l’accesso e l’uscita dalle proprie abitazioni. Per i residenti ed i lavoratori dell’area di viale Duca degli Abruzzi, sarà consentito transitare su via Fontesecco-via Buccio di Ranallo in ingresso e su viale Don Bosco in uscita. Dalle ore 6 alle ore 22 del 5 gennaio sarà invertito il senso di marcia su via Fortebraccio, che sarà quindi in direzione via Strinella ad uso esclusivo dei residenti con accesso da via Santa Giusta.

Verrà poi istituita un’area di sosta dedicata ai veicoli a servizio delle persone con disabilità dalle ore 6 alle ore 22 del 5 gennaio su via Alcide De Gasperi tra l’intersezione con via Parrozzani e la fermata bus posta dopo l’isola ecologica. Per garantire il regolare svolgimento della Fiera la Polizia Municipale sarà in campo con 45 agenti, suddivisi nelle diverse turnazioni a partire dalle 20 del 4 gennaio e fino al termine e della manifestazione.

Personale coinvolto e servizio raccolta rifiuti. Saranno impiegati 16 operai del settore Opere pubbliche, di cui 9 presso i varchi predisposti per le chiusure al traffico e 7, dalle 6 alle 21, presso il terminal bus Lorenzo Natali. Al termine della Fiera saranno impiegati 15 operatori Asm e 3 spazzatrici per ripulire le strade e le aree interessate dall’iniziativa. Terminal “Lorenzo Natali” Il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, è fruibile gratuitamente tutti i giorni h24. In occasione della feria dell’Epifania del 5 gennaio viene potenziato il servizio per la gestione dei flussi e degli accessi, con presenza continuativa di personale comunale dalle 6:00 alle 21:00.

Previsto, inoltre, un servizio di vigilanza con piantonamento dedicato dalle 7:00 alle 21:00. Il punto ristoro-bar, inoltre, sarà aperto dalle 6:30 per l’intera giornata. Servizio Navetta Centro Storico Dal terminal L. Natali è possibile raggiungere l’area della fiera utilizzando il servizio di navetta gratuito attivo dalle ore 7:30 alle 21:00 con una corsa ogni 10 minuti, secondo il seguente itinerario: Terminal – Viale Caldora – Viale Collemaggio – Viale Crispi – (rotatoria via XX Settembre) – Viale Crispi – Viale Collemaggio – Viale Caldora – Terminal. Fermata consigliata su Viale Crispi. Navetta Ovest-Est Per chi, proveniente dalla zona ovest, volesse usufruire del parcheggio di piazza D’Armi, si consiglia l’utilizzo della navetta Ovest o della navetta Est per raggiungere il Terminal e l’area della fiera con partenze ogni 20 minuti (servizio a tariffazione ordinaria), secondo i seguenti itinerari: – itinerario navetta ovest (dalle ore 7:50 alle 19:10): hotel Amiternum, Viale Corrado IV, Viale della Croce Rossa, Viale Panella, Via Cencioni, Terminal L. Natali, Viale di Collemaggio, Viale Crispi, Via XX Settembre, Viale XXV Aprile, Stazione FS, Viale XXV Aprile, Viale Corrado IV, hotel Amiternum. – itinerario navetta est (dalle ore 7:40 alle 19:30): hotel Amiternum, Viale Corrado IV, Viale XXV Aprile, viale 25 Aprile, Stazione FS, Viale XXV Aprile, Via XX Settembre, Viale Crispi, Viale di Collemaggio, Terminal L. Natali, Via Cencioni, Viale della Croce Rossa, Viale Corrado IV, hotel Amiternum. Orari e itinerari disponibili sul sito di AMA S.p.A. www.ama.laquila.it