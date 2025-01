FIERA DELL’EPIFANIA: PREFETTO DELL’AQUILA DISPONE PIANI DI VIGILANZA CONTRO ABUSIVI E BORSEGGI

L’AQUILA – Presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, si è tenuta ieri in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, con la presenza del Vice Questore Vicario, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza, del Vice Sindaco del Comune dell’Aquila, accompagnato dagli assessori Laura Cucchiarella e Paola Giuliani e da dirigenti dell’Ente, e di rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118, della Fiva Confcommercio e della Cna.

All’attenzione della riunione le principali iniziative previste in occasione della festività dell’Epifania, con particolare focalizzazione sulla consueta Fiera in programma il 5 gennaio nel centro storico dell’Aquila. Si sono definiti tutti gli aspetti di Safety e Security e predisposti i Piani dei servizi di vigilanza per lo svolgimento di un evento che solitamente richiama nella città capoluogo un considerevole afflusso di partecipanti. Una particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio capillare dell’attività degli ambulanti, al fine di contrastare con efficacia il fenomeno dell’abusivismo.Previste 253 bancarelle e il mercato in Piazza Duomo.