FIERA DI SANTO STEFANO AD AVEZZANO IL 26 DICEMBRE: IN ARRIVO ALMENO 160 ESPOSITORI

AVEZZANO – Arriveranno da ogni angolo d’Italia e saranno più di 160, quest’anno, gli espositori che faranno parte del percorso fieristico della nota Fiera di Santo Stefano ad Avezzano (L’Aquila).

Da qualche giorno, infatti, gli uffici comunali di settore hanno approntato la mappa dell’evento – uno dei più attesi della città – sulla base delle richieste di partecipazione pervenute. Come ogni anno e in perfetto ossequio alla tradizione storica dell’evento avezzanese, vi sarà un’area completamente dedicata all’oggettistica e all’artigianato in via Marconi (tra via Corradini e via Fontana), mentre lo street food e i sapori della Penisola saranno i veri protagonisti lungo via Cataldi, da via Amendola a via Corradini. Proprio in questi giorni, si sta definendo il procedimento di assegnazione delle postazioni.

“La Fiera di Santo Stefano – spiega l’assessore al Suap, Pierluigi Di Stefano – è una vetrina per il territorio marsicano e abruzzese; anche per il 2023, non abbiamo abbandonato le radici di questo evento tradizionale, destinando ampio spazio a prodotti tipici e prodotti locali. Abbiamo dovuto ridurre, è vero, di qualche numero gli stalli per via della presenza di dehors e cantieri edili relativi al Sismabonus: segni, comunque, che la nostra città è in pieno fermento. Avremo, però, oltre alle 127 postazioni individuate lungo tutto il percorso fieristico, altri 10 punti dedicati solo al food (da via Amendola a via Corradini) e altri 15 stands, in via Corradini (presso il marciapiede antistante la scuola) esclusivamente con prodotti tipici. Arricchiranno il tutto ‘vetrine’ per l’artigianato e per il collezionismo (su via Marconi, da via Corradini a via Fontana). L’area per il ristoro vera e propria – con 10 punti vendita solo per lo street food – sarà, come ogni anno, collocata nella cornice di Piazza della Repubblica, così come prevede il nostro piano di sicurezza”.

“L’evento fieristico del 26 dicembre ha una doppia valenza: da un lato, diventa un appuntamento imperdibile per gli operatori commerciali, dall’altro, richiama da sempre un elevato numero di visitatori all’interno della città. È una certezza del nostro calendario delle feste. Tra poco incomincerà il periodo natalizio – conclude Di Stefano – e abbiamo già in serbo grandi novità. Sapremo sicuramente accontentare commercianti e cittadini, lavorando in armonia con le varie anime della città, dalla culturale alla commerciale. La nostra amministrazione è aperta a tutte le proposte”.

Le strade e le zone della città interessate dalla manifestazione saranno: Piazza della Repubblica, via Mazzini (da Piazza della Repubblica a via Diaz), via Corradini (da via Garibaldi a via Di Gianfilippo), via Pagani (da via Corradini a via Diaz), Corso della Libertà (da via Corradini a via Bagnoli) e, infine, via Trieste (da via Corradini a via Diaz).