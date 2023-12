L’AQUILA – I lavori in piazza Duomo impongono un taglio di circa quaranta bancarelle, per motivi di sicurezza pubblica, rispetto alle 280 dello corso anno, in occasione della Fiera dell’Epifania che su terrà il 5 gennaio del prossimo anno. Infatti nella piazza ci sarà meno spazio.

Lo dice Alberto Capretti di Fiva Confcommercio, organizzazione che gestisce l’importante evento, precisando che non vi erano alternative ma l’interesse per questa manifestazione, che si fa da 74 anni, è sempre altissimo da parte degli ambulanti che arriveranno da tutta Italia. “Saranno tra 238 a 240”, dice Capretti, “gli ambulanti presenti. Il numero esatto ancora non c’è ma le dimensioni del taglio sono più o meno quelle”.

Queste, pertanto, indicate nella ordinanza della polizia urbana, sono le strade e piazze interessate dalla Fiera: viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, via Malta, via Castello, via Tagliacozzo, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi, piazza San Bernardino, piazza Duomo, Corso Federico II.

Attenzione, inoltre, a non parcheggiare o transitare, dalle ore 22 del 4 gennaio fino alla fine della manifestazione in queste strade, se non si vuole prendere una multa e avere la macchina rimossa: viale Gran Sasso, via Tagliacozzo, via Castello, via Malta, piazza Battaglione Alpini, via Pescara (tratto via Castello- via Strinella (ad eccezione dei residenti), via e piazza San Bernardino, largo Pischedda, via Tedeschi, via Signorini Corsi, via Vittorio Veneto, via Zara, via Maiella.