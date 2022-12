FIERA INTERNAZIONALE TARTUFI D’ABRUZZO: INTERVISTA A PRESIDENTE CATRA ORLANDI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 14.3o a Gianni Orlandi, presidente del Catra, il

Coordinamento delle associazioni tartufai abruzzesi, in vista della prima Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo, che prenderà il via venerdì 9 dicembre, fino a domenica 11 dicembre, nel parco del Castello a L’Aquila.

La fiera è nata dal lavoro sinergico di Arap, della Regione Abruzzo, nello specifico l’Assessorato all’Agricoltura, e la collaborazione con le associazioni tartuficole.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare le imprese e il tessuto imprenditoriale abruzzese fornendo opportunità irripetibili per mettere in luce prodotti e realtà d’eccellenza del territorio.

Si potrà sperimentare, infatti, la filiera del tartufo partendo dalla raccolta sul campo con «tartufai per un giorno», alle masterclass con chef internazionali e stellati fino alle degustazioni negli stand e nei food truck di specialità a base di tartufo, per arrivare infine al contatto diretto con i buyers non solo locali ma internazionali.