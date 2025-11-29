FIERA INTERNAZIONALE TARTUFI D’ABRUZZO: SUCCESSO PER PRESENTAZIONE GUIDA AI MIGLIORI PANETTONI

L’AQUILA – Ottimo riscontro di pubblico per la presentazione della Guida ai Migliori Panettoni Artigianali d’Abruzzo 2025, andata in scena ieri all’interno della Fiera Tartufi d’Abruzzo all’Aquila, divenuta punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’evento, inizialmente previsto come tavola rotonda, si è trasformato in una formula più dinamica e coinvolgente: i pasticceri e panificatori selezionati sono saliti sul palco uno alla volta, guidati dalle domande del critico enogastronomico Franco Santini, curatore della guida.

Ognuno di loro ha raccontato la propria visione del grande lievitato italiano e il percorso creativo che ha portato alla realizzazione delle rispettive interpretazioni del panettone artigianale, molte delle quali ispirate anche al tartufo, protagonista della Fiera.

Quest’anno nella guida sono stati valorizzati anche i panettoni gluten free, adatti ai celiaci e, alcuni, anche agli intolleranti al lattosio.

Durante la serata è intervenuto anche Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, che ha portato il suo saluto istituzionale, sottolineando l’importanza di valorizzare le filiere artigiane e le produzioni identitarie della regione. L’assessore ha ricordato come la Fiera e la Guida rientrino in un più ampio progetto regionale dedicato alla promozione delle eccellenze abruzzesi.

La Guida ai Migliori Panettoni Artigianali d’Abruzzo 2025, edita da Live Communication, e promossa da Arap, è ora disponibile gratuitamente online sul sito www.gironidivini.it e sulle testate del Gruppo Live.

La Fiera Tartufi d’Abruzzo all’Aquila prosegue oggi e domani con un fitto calendario di appuntamenti dedicati a degustazioni, incontri, approfondimenti tecnici e valorizzazione delle migliori produzioni abruzzesi.