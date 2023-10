FIERA LAVORO A LANCIANO: MARSILIO, “PROGRESS VETRINA STRAORDINARIA”

LANCIANO – “La Regione ha messo in campo ogni iniziativa utile a valorizzare la formazione e stimolare il mercato del lavoro, ambito per il quale si rendono necessarie politiche incisive che diano fiducia alle imprese e ai lavoratori stessi. Gli studenti hanno il diritto di scoprire ogni opportunità professionale messa a disposizione dalle imprese e scegliere il proprio futuro. E Progress la ritengo una vetrina straordinaria”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che, insieme all’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, ha inaugurato questa mattina a Lanciano (Chieti), la seconda edizione di “Progress”, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione, in programma da oggi a domenica al Polo fieristico d’Abruzzo.

In mostra competenze, talenti, opportunità di occupazione e occasioni di formazione professionale per chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro e per chi lo sta cercando.

Il presidente Marsilio ha posto l’attenzione, nel suo intervento, sull’importanza della formazione e dell’incontro tra la domanda e l’offerta in ambito professionale.

Nella giornata di apertura hanno partecipato a workshop, laboratori, attività di gamification oltre 1.200 studenti delle scuole secondarie arrivati a Lanciano da tutto l’Abruzzo e dal Molise: “Un numero destinato a crescere, che vedrà nel corso del salone circa 2000 presenze di giovani e giovanissimi coinvolti in esperienze interattive e di ascolto che permettono di scoprire il vasto panorama di percorsi formativi e i relativi sbocchi occupazionali e conoscere le figure professionali più ricercate e le competenze richieste oggi sul mercato occupazionale”, conclude la nota.