FIERA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA: A LANCIANO TUTTO PRONTO PER LA 59ESIMA EDIZIONE

LANCIANO – È un percorso completamente nuovo, e non poteva essere altrimenti, quello che caratterizza la 59esima edizione della Fiera nazionale dell’Agricoltura, la rassegna leader del calendario fieristico torna, infatti, a settembre.

“Le principali novità le ho annunciate lo scorso 25 giugno nel corso di una conferenza stampa che ho scelto di fare proprio per spiegare le ragioni di questo cambiamento – ribadisce il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante – dovuto ai mesi drammatici che abbiamo trascorso a causa della pandemia che ha purtroppo sovvertito progetti e programmi. È importante però ricominciare e abbiamo scelto di riprendere l’attività proprio con la fiera per eccellenza, l’agricoltura, un appuntamento importante non solo per gli operatori del settore”.

La 59esima edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura si terrà nei giorni 3,4 e 5 settembre 2021. Una data decisamente nuova per una manifestazione che è sempre stata allestita nei mesi di marzo e aprile.

Gli aspetti più significativi di questa particolare edizione saranno illustrati nel corso della tradizionale conferenza stampa di presentazione che si terrà a Lanciano venerdì 27 agosto alle 11 nella sala studi dell’Ente fieristico.

All’incontro con i giornalisti insieme al presidente ci sarà l’ingegner Francesco De Marzo che spiegherà l’iter da seguire, in completa sicurezza, per visitare la rassegna.