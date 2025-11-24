FIERA TARTUFI: ALL’AQUILA “VILLAGGIO DEL GUSTO”. IMPRUDENTE, “TRE GIORNI DI EVENTI E TANTE NOVITA'”

L’AQUILA – “Questa Fiera rappresenta un momento fondamentale per raccontare la qualità e la forza del nostro patrimonio agroalimentare. Il tartufo è uno dei simboli più identitari dell’Abruzzo, e attraverso questa manifestazione vogliamo dare ancora più visibilità ai nostri produttori, alle nostre tradizioni e a un comparto che continua a crescere. L’Aquila, con la sua piazza principale, sarà ancora una volta il palcoscenico ideale per accogliere visitatori, operatori e appassionati”.

Così il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, questa mattina all’Aquila, alla presentazione della quarta edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d’Abruzzo – “Dal respiro alla terra”, in programma in piazza Duomo dal 28 al 30 novembre.

Un vero e proprio “villaggio del gusto” che animerà piazza Duomo con attività variegate e coinvolgenti.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dell’Arap, soggetto attuatore dell’iniziativa, insieme ai partner coinvolti nella realizzazione della manifestazione. Presenti anche Marco Leonardi, docente dell’Università dell’Aquila, il rappresentante del CATRA per l’Associazione Marsica Tartufi, Vittorio Letta e il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele. Per l’Arap Romeo Ciammaichella, capo del Dipartimento Innovazione e Digitalizzazione e responsabile del progetto; Carlo Matone, presidente del GAL Gran Sasso Laga e Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’ATC ‘Grotte di Stiffe’.

Il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo ha inviato un messaggio di saluto, sottolineando “il ruolo strategico del Ministero nel sostenere la valorizzazione delle filiere territoriali e la promozione del tartufo abruzzese sui mercati nazionali e internazionali”.

A testimonianza del crescente processo di internazionalizzazione della Fiera, parteciperanno anche rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone, della Romania e del Belgio.

Nella suggestiva cornice della rinnovata Piazza Duomo, cuore pulsante del capoluogo, infatti la Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo torna a prendere vita anche quest’anno.

Un appuntamento che intreccia tradizione, economia e cultura, dando identità e risalto a un prodotto simbolo dell’Abruzzo e a un territorio ricco di eccellenze e potenziale.

L’edizione 2025 si presenta come un evento unico e articolato, pensato per un pubblico ampio e trasversale: tre giorni ricchi di attività, degustazioni, incontri, spettacoli e momenti di approfondimento.

La manifestazione proporrà:

Gusto e gastronomia

• Aziende con prelibatezze a base di tartufo e prodotti del territorio.

• Ristoranti convenzionati con menu speciali al tartufo.

• Masterclass con chef stellati e internazionali.

• Laboratori sensoriali.

• Convegni scientifici ed economici sul mondo del tartufo.

• Convegni sull’internazionalizzazione, dedicati all’apertura dei mercati esteri.

• Tavole rotonde con istituzioni, esperti e operatori di settore.

• Sessioni per incontri professionali e opportunità commerciali.

Intrattenimento e spettacolo

• Showcooking, degustazioni guidate, incontri divulgativi.

• Musica tradizionale, live music e intrattenimento per tutte le età.

Nel corso della conferenza è stata presentata anche la nuova applicazione “Abruzzo.eat”, disponibile per iOS e Android, pensata per accompagnare il pubblico durante l’intera Fiera.

L’app offrirà informazioni su eventi, espositori, attività e una sezione dedicata ai ristoranti che proporranno menu speciali al tartufo.