FIERA TARTUFI: BUYER ALL’AQUILA PER ACCORDI, “GRANDE INTERESSE DA ARABIA SAUDITA AD AUSTRALIA”

L’AQUILA – “Già questa mattina sono stati fatti diversi incontri che si concretizzeranno senz’altro in accordi commerciali, con un forte interesse per il nostro straordinario tartufo, e in generale per l’agrifood abruzzese, in particolare dai Paesi extraeuropei come l’Arabia Saudita e orientali, come pure dall’Australia. È importante che siano qui buyer che operano in mercati di Paesi ricchi, stabili con delle economie forti, non oggetto di conflitti internazionali, e che rappresentano per noi un formidabile target per l’internazionalizzazione”.

Lo ha affermato Paola Marchetti, rappresentante della delegazione internazionale dei buyer che oggi ha tenuto i primi incontri B2B con i produttori locali, nell’ambito della quarta edizione della Fiera dei tartufi d’Abruzzo, “Dal respiro alla terra”, che avrà inizio ufficiale nel centro storico dell’Aquila venerdì 28 e fino a domenica 30 novembre nella suggestiva location di piazza Duomo, in centro storico, all’interno di una tensostruttura riscaldata di mille metri quadrati.

Ad essere proposto un ricco calendario di eventi ed attività finalizzate alla valorizzazione del tartufo d’Abruzzo, con la presenza 60 stand per altrettante aziende, convegni scientifici, showcooking a cura di chef del calibro di Davide Nanni e William Zonfa, momenti dedicati all’approfondimento sensoriale e dimostrazioni di cerca con cani addestrati, con il coinvolgimento delle associazioni tartuficole del territorio e gli istituti scolastici di settore, alla presenza di ospiti illustri, ministri e consiglieri delle Ambasciate del Giappone, del Belgio, della Romania, di giornalisti della stampa nazionale ed estera.

Uno degli obiettivi principali dell’evento, promosso dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura guidato dal vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, con braccio operativo l’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), è quello di aprire nuovi contatti commerciali, grazie alla presenza dei buyer nei mercati della Corea, Australia, Cina, Arabia Saudita, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Polonia, Lituania e Australia.

All’Aquila per il mercato della Corea del sud c’è Andrea Rusmini, che commenta: “mi sento un po’ ambasciatore di questa straordinaria terra, in Corea c’è un crescente interesse per il tartufo, ma anche tutti i suoi prodotti trasformati ricevono crescente attenzione, come pure per l’olio, e quello abruzzese è di alta qualità, con molte specialità monovarietali e che non si trovano altrove”.

Aggiunge Luigino Tripoli, del New Jersey, che si occupa dell’import-export negli Stati Uniti: “Questo B2B ha davvero tutti gli ingredienti che l’Abruzzo può offrire. Oltre al tartufo, personalmente, sono interessato allo zafferano e al vino. Ma il mio consiglio, di cui mi voglio fare ambasciatore oltreoceano, è che bisogna venire qui come turisti, per assaporare e godere di una cucina eccezionale al pari del paesaggio, fatta con ingredienti che parlano dell’anima di questa terra”.

Franco Amoroso, presidente del gruppo B2B International è all’Aquila a rappresentare invece mercati della Polonia e della Lituania: “Con me ho già la lettera d’incarico da parte dei miei clienti, proprio per conoscere e stringere accordi per prodotti autoctoni della regione Abruzzo, prodotti in particolari di aziende a chilometro zero, con accorciamento della filiera distributiva, unito alla qualità e a un prezzo competitivo, oltre a tartufo, pasta, salumi, olio, dolciumi, birre. Prodotti abruzzesi, di una meravigliosa regione, che però non sono ancora conosciuti come meritano nel mondo”.

Per il mercato australiano c’è invece Alessandro Borina: “In Australia c’è una importante comunità di italiani e anche abruzzesi. Il made in Abruzzo è sinonimo di eccellenza, di qualità, perché è legato alla biodiversità, alla qualità ambientale, alla tradizione di una terra antica”.

L’evento gode dell’importante contributo del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Masaf, del Comune dell’Aquila, delle Fondazioni Pescarabruzzo e Carispaq, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, Arpa Abruzzo, Comune dell’Aquila con Capitale della Cultura e Rinascita, Grotte di Stiffe, i Gruppi di azione locale della regione: GAL Abruzzo Italico Alto Sangro, GAL Marsica, GAL Gran Sasso Velino, GAL Terre Pescaresi, GAL Maiella Verde, GAL Costa dei Trabocchi, GAL Gran Sasso Laga. E ancora il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, l’Istituto Superiore Da Vinci Colecchi, Associazioni tartuficole, Unione ciechi e ipovedenti Abruzzo.