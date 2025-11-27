FIERA TARTUFI D’ABRUZZO: AL VIA DOMANI LA QUARTA EDIZIONE, DIRETTA SU UNOMATTINA

L’AQUILA – Le telecamere del programma Rai Unomattina in Piazza Duomo all’Aquila per l’inaugurazione della quarta edizione della Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo, in programma nel capoluogo regionale da domani, venerdì 28 novembre a domenica 30.

Domani mattina collegamento in diretta, a partire dalle 8.30, con i protagonisti dell’attesa manifestazione promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura guidato dal vice presidente Emanuele Imprudente, con braccio operativo l’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), e con l’importante contributo del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Masaf, del Comune dell’Aquila, delle Fondazioni Pescarabruzzo e Carispaq, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, Arpa Abruzzo, Comune dell’Aquila con Capitale della Cultura e Rinascita, Grotte di Stiffe, i Gruppi di azione locale della regione: GAL Abruzzo Italico Alto Sangro, GAL Marsica, GAL Gran Sasso Velino, GAL Terre Pescaresi, GAL Maiella Verde, GAL Costa dei Trabocchi, GAL Gran Sasso Laga. E ancora il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, l’Istituto Superiore Da Vinci Colecchi, Associazioni tartuficole, Unione ciechi e ipovedenti Abruzzo.

La manifestazione sarà animata da un ricco calendario di eventi, rinnovando il consueto dialogo tra tradizione, ricerca e formazione, chiave del successo di un appuntamento che nell’ultima edizione ha registrato un record di presenze. Nel corso delle giornate verranno realizzate attività finalizzate alla valorizzazione del tartufo d’Abruzzo, con momenti dedicati all’approfondimento sensoriale e dimostrazioni di cerca con cani addestrati. Saranno coinvolte attivamente le associazioni tartuficole del territorio e gli istituti scolastici di settore. Ci saranno showcooking e masterclass con chef stellati di fama internazionale come Davide Nanni e William Zonfa.

In occasione dell’evento, è stata creata una app dedicata alla Fiera – Abruzzo.eat, disponibile sia per il sistema iOS che per il sistema Android. È presente un’apposita sezione dedicata ai ristoranti, che durante le giornate del 28, 29 e 30 novembre, proporranno un menù dedicato al tartufo.