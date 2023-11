FIERA TARTUFI D’ABRUZZO: AL VIA DOMANI LA SECONDA EDIZIONE

L’AQUILA – Apre domani, venerdì 1° dicembre, con inizio alle ore 10, a L’Aquila, al parco del Castello Cinquecentesco, la seconda edizione della Fiera Internazionale dei tartufi d’Abruzzo.

L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura ed organizzato dal braccio operativo dell’Azienda regionale per le attività produttive (Arap).

La Fiera simbolo del tartufo abruzzese si protrarrà anche sabato e domenica con circa 60 aziende presenti con i loro stand, 18 ristoratori inseriti nella app dedicata per la ricerca di locali “vicini” dove gustare il tartufo, un baby parking per permettere alle famiglie di prendere parte alla kermesse e un servizio di bus navetta dal mega-parcheggio di Collemaggio dove la sosta sarà gratuita.

E ancora, vendita e food truck, incontri business-to-business tra i produttori regionali e i buyers operanti nei mercati esteri strategici, in particolare Paesi arabi e nord Europa, ed anche momenti ludici con la presenza di influencer come Ruben e Francesca Gambacorta e l’esibizione del comico Giovanni Cacioppo, in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo.