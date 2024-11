FIERA TARTUFI D’ABRUZZO: D’ERAMO, “SIMBOLO DELLA REGIONE, RIFLETTORI ACCESI SU L’AQUILA”

L’AQUILA – “La Fiera dei tartufi d’Abruzzo vedrà di nuovo protagonista un prodotto di eccellenza del nostro agroalimentare di qualità, permettendo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto la ricchezza, in termini di varietà e di produzione, che caratterizza il territorio regionale”.

Così il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, che domani parteciperà all’inaugurazione della terza edizione della manifestazione a L’Aquila a Piazza Duomo insieme al vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente.

“Sarà anche un’ulteriore occasione per accendere i riflettori sull’Aquila, Capitale della Cultura 2026, e le sue bellezze naturali e artistiche, e il patrimonio enogastronomico locale – aggiunge il sottosegretario al Masaf – e per valorizzare le aree interne. Grazie al coinvolgimento del territorio e alle numerose iniziative in programma, partendo da un prodotto straordinario, simbolo di biodiversità e dello stretto legame con la terra d’origine, si esalta l’intera cucina abruzzese, le sue tradizioni e i suoi sapori”, conclude D’Eramo.