FIERA TARTUFI D’ABRUZZO: D’INCECCO, “PROMOZIONE COORDINATA AGRIFOOD, DA BIRRA A ORO BIANCO E NERO”

L’AQUILA – “Prima la birra agricola e artigianale, ora i tartufi d’Abruzzo: la Regione, con il valido supporto dell’Arap prosegue in un ottica d’insieme a promuovere, ad accendere i riflettori sulle nostre eccellenze dell’enogastronomia. Anche questo significa fare squadra, premessa del successo e del raggiungimento degli obiettivi”.

Lo afferma Vincenzo D’Incecco, presidente della Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali, che non ha fatto mancare la sua presenza alla terza Fiera internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, che ha scelto come location piazza Duomo all’Aquila, e che propone un fitto programma di eventi con protagonisti 50 espositori, dell’intero agrifood abruzzese, alla presenza di 15 buyer internazionali che operano nei mercati di Stati Uniti, Giappone, Israele, Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Estonia ed Albania e anche di giornalisti di testate nazionali ed estere.

D’Incecco è il promotore del Festival delle Birre d’Abruzzo, celebrato nella sua seconda edizione a Chieti dal 22 al 24 novembre, in virtù della legge regionale 5 del 15 marzo 2021, che lo vede firmario assieme ad Emiliano Di Matteo, presidente della terza commissione Agricoltura, ha come obiettivo la valorizzazione e internazionalizzazione della birra artigianale e agricola abruzzese, ovvero quella non sottoposta a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, strategia che trova il forte sostegno della Regione Abruzzo, in particolare del vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, che ha la delega all’Agricoltura, che a sua volta è il firmatario della legge regionale 24 del 22 agosto 2022, che ha istituito la Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo.

In entrambi gli eventi l’organizzazione è stata affidata dall’Azienda regionale attività produttive (Arap), nel ruolo di braccio operativo.

“La Fiera è stata allestita in modo esemplare, nel cuore del capoluogo d’Abruzzo – ha detto D’Incecco -, ed è un motivo di soddisfazione vedere che tra gli stand ci sono anche birrifici che hanno partecipato al festival di Chieti. Chissà, può essere l’occasione, vista la loro creatività, di produrre birre che utilizzano come ingrediente ed aroma anche il nostro eccezionale tartufo”.

Per poi aggiungere, “gli amici birrai hanno anche partecipato ai b2b organizzati dalla fiera del tartufo, dopo aver partecipato a quelli organizzati nell’ambito del festival della Birra artigianale, e anche qui si sono aperte concrete possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura e di export. Ecco un plastico esempio del valore della sinergia e della logica di filiera, del far dialogare ed interagire i vari ambiti del nostro agrifood, una strategia che questa Amministrazione regionale continuerà a portare avanti con sempre maggiore determinazione ed efficacia”.