FIERA TARTUFI D’ABRUZZO: IL 24 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Tutto pronto per la quarta edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d’Abruzzo – “Dal respiro alla terra”, in programma in piazza Duomo all’Aquila dal 28 al 30 novembre.
Lunedì 24 novembre, alle ore 10:30, nella Sala stampa ‘Isolina Scarsella’ di Palazzo Silone, all’Aquila, il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, terrà una conferenza stampa per presentare ufficialmente la manifestazione.
Saranno presenti i rappresentanti del soggetto attuatore Arap, Azienda regionale attività produttive, e gli altri partner.
Nel corso dell’incontro con i giornalisti verranno illustrati partner, programma e novità dell’edizione 2025, che conferma la manifestazione tra gli appuntamenti di maggiore rilievo per la promozione delle eccellenze agroalimentari e del territorio abruzzese.
Durante la conferenza verrà inoltre presentata ai giornalisti la nuova app “Abruzzo.eat”, dedicata alla manifestazione e disponibile per iOS e Android, con una sezione dedicata ai ristoranti che nei giorni della Fiera proporranno menu speciali al tartufo.
- FIERA TARTUFI D’ABRUZZO: IL 24 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE ALL’AQUILAL'AQUILA - Tutto pronto per la quarta edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo – "Dal respiro alla terra", in programma in piazza D...