FIERA TARTUFI: DALL’INFLUENCER GAMBACORTA RICETTA PER L’ABRUZZO, “DOVE SI SCIA GUARDANDO IL MARE”

L’AQUILA – “Ma tu lo sapevi che esistono nove tipi di tartufo? Oggi ho voluto fare una ricetta per l’Abruzzo, una regione di parchi e riserve naturali con dei prodotti unici e speciali come il tartufo. E visto che in Abruzzo si può sciare guardando mare, ho deciso di abbinare il tartufo al gambero rosso, e di metterci un po’ di Roma, con un risotto cacio e pepe, gambero rosso e tartufo”.

Alla vigilia della seconda edizione della Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, l’influencer romana Francesca Gambacorta, che sarà una degli ospiti dell’evento, ha pubblicato sul suo account il video della ricetta con protagonista il tartufo nero pregiato abruzzese, che qualche giorno fa le è stato consegnato proprio in occasione della Fiera.

L’evento, promosso dalla Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura guidato dal vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, e organizzato dalla Azienda regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo dell’ente regionale, si terrà a L’Aquila, al parco del Castello da domani, primo dicembre, a domenica 3 dicembre.

Gambacorta sarà presente alla Fiera sabato 2 dicembre alle ore 20.00 con il suo show cooking in cui mostrerà una creazione a base di tartufo abruzzese, nell’attesa e con il suo reel su Instagram ha fatto venire l’acquolina in bocca ai suoi 314mila followers, dei quali oltre 1.600 hanno interagito col suo video in meno di un’ora.

“Che meraviglia si sente il gambero, si sente il tartufo e il pecorino gli dà quella spinta… e questo tartufo è speciale. Semplicità complessa”, ha commentato alla fine del video la stessa Gambacorta mentre assaggia il risotto da lei preparato.

Frafoodlove, questo il nome d’arte di Gambacorta su Instagram, nel reel mostra tutti i passaggi per la preparazione della ricetta, mentre ingredienti e quantità necessarie per la preparazione sono indicati nella descrizione.

La presenza di Gambacorta non sarà l’unico grande evento previsto nel ricco programma della seconda Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo, che si propone come un contenitore eterogeneo ed innovativo: ci saranno infatti anche l’influencer Chef Ruben, e il comico Giovanni Cacioppo, protagonista di uno spettacolo di stand up comedy, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo.

Non mancheranno, naturalmente, le masterclass a cura degli chef William Zonfa, Alessandro Miceli, Antonio di Pietro, e il maestro pasticciere Federico Anzellotti, e ancora incontri business-to-business tra i produttori regionali e i buyers operanti nei mercati esteri strategici, in particolare Paesi arabi e nord Europa, convegni, vendita e food truck, cerca simulata del tartufo, il concorso con gli studenti delle scuole alberghiere abruzzesi. Saranno presenti con i loro stand circa 60 aziende, 18 ristoratori inseriti nella app dedicata per la ricerca di locali “vicini” dove gustare il tartufo, previsto anche un baby parking per permettere alle famiglie di prendere parte alla kermesse e un servizio di bus navetta dal mega-parcheggio di Collemaggio dove la sosta sarà gratuita.