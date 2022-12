FIERA TARTUFI: L’ABRUZZO RICORDA GREGORIO ROTOLO CON I PIATTI DELLO CHEF ZONFA

L’AQUILA – Un premio alla memoria di un importante portavoce della tradizione casearia abruzzese nel mondo, Gregorio Rotolo.

Sarà conferito, nell’ambito dello show cooking, da parte della Regione Abruzzo, domenica 11 dicembre, nell’ambito della Fiera internazionale del Tartufo d’Abruzzo nel parco del Castello dell’Aquila.

A mezzogiorno lo chef stellato William Zonfa realizzerà uno show cooking gratuito in omaggio a Gregorio Rotolo.

Un riconoscimento per la divulgazione del Gregoriano, attraverso i suoi piatti, sarà conferito anche a chef Zonfa.

Il formaggio Gregoriano è stato insignito del titolo di formaggio dell’anno 2022.

Gregorio Rotolo, scomparso lo scorso marzo, era il pastore di Scanno e produttore dei pecorini più famosi d’Italia. Noto in tutto il mondo per il formaggio Gregoriano e per la ricotta Scorza Nera, Gregorio ha tracciato il solco della legittimazione e divulgazione dell’allevamento sostenibile e della produzione casearia dell’Abruzzo interno, diffondendo con il suo lavoro la cultura della qualità dei lavorati.

Lo chef Zonfa preparerà un piatto a base di Gregoriano, funghi porcini e tartufo bianco. Lo show cooking è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento piatti.