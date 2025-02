ROMA – Gabriele Gravina è stato rieletto alla guida del calcio italiano.

L’attuale n.1 uscente, e unico candidato, è stato confermato alla guida della Figc con il 98,68% dei voti (481,084 su 487,500) espressi durante l’assemblea elettiva in corso a Roma. Si tratta del terzo mandato per Gravina, abruzzese d’adozione.

“Dobbiamo rimanere uniti centrare tutti gli obiettivi di cui il calcio ha veramente bisogno”, ha commentato dopo l’elezione Gravina che ha poi voluto citare Harry Ford: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.

Stefano Campoccia (Udinese), Francesco Calvo (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter) sono stati eletti come consiglieri federali in quota Lega Serie A. A loro si aggiunge il n.1 Serie A, Ezio Maria Simonelli.

Per la Serie B il consigliere federale sarà Giovanni Carnevali (Sassuolo), mentre per la Lega Pro Daniele Sebastiani (Pescara).

Per la LND, invece, Daniele Ortolano, Ilaria Bazzerla, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliana Tamaro.

Per gli atleti: Davide Biondini, Sara Gama, Umberto Calcagno e Valerio Bernardi; per i tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta.

Scrive in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Mi congratulo a nome personale e dell’intera giunta regionale con Gabriele Gravina per la sua riconferma alla guida della Figc. La candidatura unica che gli apre la strada del terzo mandato conferma l’esperienza e il gradimento verso una persona di grande buon senso che saprà continuare a essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e quello internazionale. L’Abruzzo non può che rallegrarsi di continuare ad avere un proprio rappresentante al vertice della Federazione Italiana”.

“L’Abruzzo si conferma protagonista nel panorama sportivo nazionale e internazionale, con un successo che va oltre i confini regionali e che celebra la qualità e il talento che contraddistinguono il nostro territorio”, commenta in una nota il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

“Tutti noi abruzzesi dobbiamo essere orgogliosi della fiducia rinnovata a Gabriele Gravina, rieletto per la terza volta alla guida della Figc e per l’elezione di Daniele Sebastiani, dirigente sportivo e presidente del Delfino Pescara, per la Lega Pro, e Daniele Ortolano, già vicepresidente della Figc e presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Abruzzo, che torna a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella Federazione – ha aggiunto Caruso – Un risultato che premia non solo il talento ma anche lo straordinario lavoro fatto fino ad oggi”.

“Gravina, ex patron del Castel di Sangro Calcio, nel corso della storica giornata ha voluto ricordare da dove è partito, quando la squadra abruzzese militava in serie B: un momento emozionante che ci riempie di orgoglio. A tutti gli eletti i più sentiti auguri di buon lavoro. L’Abruzzo continuerà a essere protagonista nel mondo dello sport”, ha concluso Caruso.